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Mor un jove de 21 anys veí de Martorell després de ser envestit per una vaca a les festes d'un poble de Castelló

El jove treballava temporalment a l'Ajuntament de Tírig i va patir un fort cop al cap de qual ja no es va recuperar

Zona d'urgències de l'Hospital General de Castelló

Zona d'urgències de l'Hospital General de Castelló / Gabriel Utiel / EPM

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Eduard Font Badia

Manresa

Un jove de 21 anys veí de Martorell ha mort després de ser envestit per una vaca en les festes d'un poble de Castelló, on estiuejava. El noi va patir un fort cop al cap en caure del qual ja no es va recuperar.

Els fets van passar dijous al matí a Tírig, un poble de l'Alt Maestrat que celebrava les seves festes en honor a Sant Jaume. El jove treballava a l'Ajuntament de manera temporal, i el dijous estava travessant el carrer per canviar una tanca quan el va sorprendre una de les vaques. Després de l'envestida, el jove es va donar un fort cop de cap contra el terra, que el va deixar inconscient. Immediatament, va ser evacuat a l'Hospital Comarcal de Vinaròs, i després, al General de Castelló, a causa de la gravetat de les ferides. Segons explica el diari El Periódico Mediterráneo, del mateix grup que Regió7, l'alcalde de Tírig va visitar-lo a l'hospital i ja va decidir suspendre les festes.

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Els ajuntaments de Tírig i de Martorell han expressat el dolor per aquesta pèrdua.

El comunicat de l'Ajuntament de Tírig per la mort del jove

El comunicat de l'Ajuntament de Tírig per la mort del jove / Ajuntament de Tírig

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Mor un jove de 21 anys veí de Martorell després de ser envestit per una vaca a les festes d'un poble de Castelló

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