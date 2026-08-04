Commoció a Martorell per la mort del jove de 21 anys després de la cornada a Tírig: "Molts de nosaltres l'hem vist créixer"
L'Ajuntament i l'alcalde de la localitat acomiaden en Joan, que estiuejava al municipi castellonenc i hi mantenia un vincle molt estret
David Donaire
Martorell s’ha sumat al dolor per la mort d’en Joan, el jove de 21 anys que va morir dissabte després de patir una cornada durant un festeig taurí de les festes patronals de Tírig. Tant l’Ajuntament com l’alcalde, Xavier Fonollosa, han publicat missatges de dol per traslladar el seu condol a la família i acomiadar un jove molt conegut a la localitat del Baix Llobregat.
«L’Ajuntament de Martorell expressa el seu profund pesar per la tràgica mort d’en Joan, un jove veí del nostre municipi», comença el comunicat institucional. El consistori recorda que el jove va perdre la vida durant les festes de Tírig, «el poble on estiuejava», i manifesta el seu «més sincer condol» als seus familiars, amics i a totes les persones que van tenir l’oportunitat de conèixer-lo i estimar-lo.
«En aquests moments de profunda tristesa, tot el municipi comparteix el seu dolor i els fa arribar una abraçada plena d’afecte i escalf», afegeix l’Ajuntament, que conclou el missatge amb un «Descansa en pau, Joan».
«Profundament consternats»
L’alcalde de Martorell, Xavier Fonollosa, també ha expressat públicament la seva consternació per una pèrdua que ha colpit tant Martorell com Tírig. El batlle recorda que en Joan era «un jove de Martorell que molts hem vist créixer» i que va perdre la vida de manera sobtada durant les festes del municipi castellonenc, «el poble on estiuejava i amb el qual se sentia profundament vinculat».
«La seva pèrdua ens deixa profundament consternats. Quan se’n va algú tan jove, les paraules es fan petites davant d’un dolor tan immens», assenyala Fonollosa.
En nom propi i de tot Martorell, l’alcalde ha traslladat el seu condol i «una abraçada plena d’afecte» a la família, als amics i a totes les persones que ploren la seva absència, «tant a Martorell com a Tírig».
Fonollosa també destaca l’empremta que en Joan deixa entre totes les persones que van compartir la seva vida. «Ens quedarà el record del seu somriure, de la seva manera de ser i de tots els moments compartits», expressa abans de remarcar que tot el municipi comparteix el dolor dels seus éssers estimats. «Descansa en pau, Joan. Martorell no t’oblidarà mai», conclou.
Un fort vincle amb Tírig
En Joan era natural de Martorell, però passava els estius a Tírig i mantenia una estreta relació personal i familiar amb el municipi castellonenc. Aquest estiu treballava a l’Ajuntament amb un contracte d’estiu i era una persona molt estimada entre els veïns.
El mateix consistori de Tírig va destacar, després de conèixer-se la seva mort, que el jove estimava la localitat «com si hi hagués nascut» i que s’havia guanyat l’afecte de tothom amb «la seva manera de ser, la seva proximitat i la seva alegria». «Avui podem dir, amb el cor a la mà, que acomiadem un dels nostres», recollia el comunicat municipal.
L’accident es va produir dijous al matí durant una exhibició taurina de les festes patronals en honor de Sant Jaume. El jove travessava el carrer per canviar de barrera quan va ser sorprès per una vaca. Després de rebre la cornada, va caure a terra i va patir un fort cop al cap.
Inicialment va ser traslladat a l’Hospital Comarcal de Vinaròs i, posteriorment, ingressat a la Unitat de Cures Intensives de l’Hospital General de Castelló a causa de la gravetat de les lesions. Davant l’empitjorament del seu estat, l’Ajuntament de Tírig va decidir suspendre definitivament tots els actes que restaven de les festes.
Primera víctima mortal des de l’octubre del 2024
La mort d’en Joan és la primera víctima mortal del 2026 per una cornada en un festeig taurí a la província de Castelló. També és la primera mort d’aquestes característiques des de l’octubre del 2024, quan un home de 57 anys va morir després de ser envestit per un toro durant les festes de la Sagrada Família i del Santíssim Crist de la Vall d’Uixó.
Durant el 2025 no es va registrar cap mort per cornada a la província. La mort d’en Joan ha unit ara en el dol Martorell i Tírig, els dos municipis amb els quals havia mantingut un fort vincle al llarg de la seva vida.
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