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Detenen tres homes a Martorell acusats de buscar cases on poder robar

Els Mossos van veure un vehicle amb dues persones que circulava de manera anormalment lenta, i que duia eines que es fan servir en robatoris

Alguns dels objectes trobats en els cotxes dels detinguts i que habitualment, es fan servir en robatoris a domicilis

Alguns dels objectes trobats en els cotxes dels detinguts i que habitualment, es fan servir en robatoris a domicilis / Mossos d'Esquadra

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Eduard Font Badia

Manresa

Els Mossos d'Esquadra han detingut tres homes a Martorell acusats de buscar cases on poder robar. Va ser el dimarts d'aquesta setmana, i els detinguts són tres homes de 33, 41 i 42 anys als quals s'acusa d’un delicte de robatori amb força a domicilis.

Tot va començar quan els agents van veure un vehicle amb dues persones que circulava de manera anormalment lenta. Va ser en el marc d'un dispositiu de patrullatge preventiu, i els Mossos van considerar que aquell cotxe que anava tan a poc a poc per diversos carrers de Martorell semblava estar fent tasques de vigilància. Davant aquests indicis, els agents van establir un seguiment discret del vehicle, i quan aquest es va aturar en una zona d'estacionament, van poder observar com en baixaven tres ocupants, un dels quals fins aquell moment els havia passat desapercebut.

Panys i eines trobats en poder dels detinguts

Panys i eines trobats en poder dels detinguts / Mossos d'Esquadra

Posteriorment, els tres homes van passar del vehicle en el qual circulaven a un altre estacionat a la via pública. En aquell moment, els agents van actuar, van identificar els individus i van escorcollar els dos vehicles relacionats amb l'actuació. En el decurs de l'escorcoll, els investigadors van intervenir diversos objectes habitualment utilitzats en robatoris amb força, tubs de cola adhesiva, rossinyols i altres eines susceptibles de ser emprades per forçar accessos. També es van localitzar elements destinats a dificultar la identificació dels seus portadors, com ara gorres i ulleres de sol.

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La investigació va permetre constatar que un dels vehicles identificats ja havia estat a Martorell el passat 2 de juliol, el mateix dia en què hi va haver un altre robatori amb força en un domicili. Finalment, davant dels indicis i dels actes previs a possibles robatoris ja realitzats, els agents van detenir-los. Els arrestats, un dels quals tenia tres antecedents de la mateixa tipologia delictiva, van passar a disposició judicial davant del jutjat de guàrdia de Martorell.

Eines emprades per obrir panys, com els rossinyols o les claus modificades

Eines emprades per obrir panys, com els rossinyols o les claus modificades / Mossos d'Esquadra

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