Detenen tres homes a Martorell acusats de buscar cases on poder robar
Els Mossos van veure un vehicle amb dues persones que circulava de manera anormalment lenta, i que duia eines que es fan servir en robatoris
Els Mossos d'Esquadra han detingut tres homes a Martorell acusats de buscar cases on poder robar. Va ser el dimarts d'aquesta setmana, i els detinguts són tres homes de 33, 41 i 42 anys als quals s'acusa d’un delicte de robatori amb força a domicilis.
Tot va començar quan els agents van veure un vehicle amb dues persones que circulava de manera anormalment lenta. Va ser en el marc d'un dispositiu de patrullatge preventiu, i els Mossos van considerar que aquell cotxe que anava tan a poc a poc per diversos carrers de Martorell semblava estar fent tasques de vigilància. Davant aquests indicis, els agents van establir un seguiment discret del vehicle, i quan aquest es va aturar en una zona d'estacionament, van poder observar com en baixaven tres ocupants, un dels quals fins aquell moment els havia passat desapercebut.
Posteriorment, els tres homes van passar del vehicle en el qual circulaven a un altre estacionat a la via pública. En aquell moment, els agents van actuar, van identificar els individus i van escorcollar els dos vehicles relacionats amb l'actuació. En el decurs de l'escorcoll, els investigadors van intervenir diversos objectes habitualment utilitzats en robatoris amb força, tubs de cola adhesiva, rossinyols i altres eines susceptibles de ser emprades per forçar accessos. També es van localitzar elements destinats a dificultar la identificació dels seus portadors, com ara gorres i ulleres de sol.
La investigació va permetre constatar que un dels vehicles identificats ja havia estat a Martorell el passat 2 de juliol, el mateix dia en què hi va haver un altre robatori amb força en un domicili. Finalment, davant dels indicis i dels actes previs a possibles robatoris ja realitzats, els agents van detenir-los. Els arrestats, un dels quals tenia tres antecedents de la mateixa tipologia delictiva, van passar a disposició judicial davant del jutjat de guàrdia de Martorell.
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