Tiba del fre d'emergència d'un bus a Martorell i acaba detingut
L'acusen d'haver provocat danys al vehicle per valor de 2.800 euros
La Policia Local de Martorell ha detingut un home acusat d'un delicte de danys per accionar el fre d'emergència d'un autobús al mig de Martorell. Li imputen un delicte de danys.
Una patrulla de la Policia Local, mentre realitzava patrullatge preventiu, va ser requerida per un ciutadà, que els avisava que hi havia un autobús al mig de la calçada que no podia continuar la circulació. Un cop al lloc de la incidència, els agents van poder constatar que el motiu de l'aturada de l'autobús va ser que un usuari va accionar la palanca d'emergència mentre el vehicle estava en circulació. Això va provocar l'aturada del vehicle, i va provocar uns danys a l'autobús valorats en 2.800 euros. Per aquest motiu, es va procedir a la detenció del presumpte autor acusat d'un delicte de danys.
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