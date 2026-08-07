Detenen un home per intentar matar l'ocupant d'una casa que va assaltar amb un grup armat a Martorell
La banda d'encaputxats, que ja havia amenaçat persones del cercle de la víctima, va trencar la porta del seu domicili i la van apallissar
Regió7 / ACN
Els Mossos d'Esquadra van detenir el 5 d'agost a Martorell (Baix Llobregat) un home de 37 anys acusat dels delictes d'homicidi en grau de temptativa, lesions, amenaces i violació de domicili. L'home hauria participat el matí del 29 de juliol a Martorell en l'assalt d'un grup d'individus armats i encaputxats a un domicili amb força, trencant la porta d'accés, i en l'agressió violenta a l'ocupant de l'immoble. La víctima va patir lesions de consideració i va denunciar els fets. La investigació policial va permetre identificar l'home com a participant en l'assalt, i van comprovar que tenia quatre antecedents per fets similars.
Entre les gestions d'investigació fetes, la policia va recollir les manifestacions de víctimes i testimonis, es va fer la inspecció ocular tècnico-policial, el reconeixement fotogràfic, i l'anàlisi de les imatges enregistrades per les càmeres de videovigilància dels establiments propers al lloc dels fets. En el decurs de la investigació es va poder determinar que els investigats podrien estar relacionats amb altres episodis violents ocorreguts prèviament.
Concretament, es va constatar que el 13 de juliol es va produir una agressió de característiques similars a una persona vinculada a l'immoble assaltat posteriorment. L'endemà, aquesta mateixa víctima hauria estat novament intimidada mitjançant arma de foc presumptament per un dels mateixos autors.
Això va permetre als agents identificar plenament un dels presumptes responsables, i vincular-lo amb els fets investigats els dies 13, 14 i 29 de juliol. Finalment, el 5 d'agost els investigadors van detenir un home com a presumpte autor d'un delicte d'homicidi en grau de temptativa, lesions, amenaces i violació de domicili.
El detingut, el qual tenia quatre antecedents, va passar a disposició del jutjat d'instrucció de guàrdia de Martorell.
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