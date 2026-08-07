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Detenen dos menors d’edat per un robatori violent a Olesa, un dels quals identificat per xarxes socials

Els fets van passar per la festa major, quan un grup de joves va agredir dues víctimes amb esprai de pebre quan esperaven de matinada el tren

Els fets van començar al parc de la Memòria d'Olesa

Els fets van començar al parc de la Memòria d'Olesa / ARXIU

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Regió7

Olesa de Montserrat

Els Mossos d'Esquadra de la comissaria de Martorell han detingut aquesta setmana dos menors d'edat com a presumptes autors d'un delicte de robatori amb violència i intimidació comès a mitjan juny a Olesa de Montserrat.

Els fets van tenir lloc la matinada del 21 de juny, en plena festa major, al parc de la Memòria d'Olesa de Montserrat, quan dos joves, que esperaven el ferrocarril per retornar a casa seva juntament amb altres amics, de sobte, van ser envoltats per un grup d'uns deu joves amb una actitud agressiva, fet que va provocar la fugida corrents dels dos joves.

En la fugida, un d'ells va caure a terra moment en el qual el van agredir a cops i puntades de peu, el van ruixar esprai de pebre i li van sostreure un telèfon mòbil d'alta gamma. A l’altre jove també el van arribar a agafar, el van agredir amb esprai de pebre i li van intentar sostreure la ronyonera, tot i que es va poder resistir finalment al robatori.

La investigació va permetre identificar un dels presumptes autors gràcies a la informació facilitada per una de les víctimes, que el coneixia prèviament i va aportar imatges extretes de les xarxes socials. Posteriorment, els investigadors van confirmar la seva identitat i el van citar per procedir a la seva detenció.

El segon menor va ser identificat mitjançant una roda de reconeixement fotogràfic en què una de les víctimes el va reconèixer sense cap dubte com un dels participants en l'agressió i el robatori.

Amb els indicis recollits durant la investigació, els Mossos d'Esquadra van detenir els dos menors com a presumptes autors d'un delicte de robatori amb violència i intimidació.

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Els fets es van posar en coneixement de la Fiscalia de Menors en funcions de guàrdia, que va assumir la direcció de les diligències i ordena que els dos menors detinguts siguin traslladats a la seva seu a Barcelona.

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