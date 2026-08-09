Nova agressió d'un reclús a treballadors penitenciaris de Brians 2
Quatre funcionaris van haver de rebre assistència mèdica i el sindicat UGTPresons afirma que la situació és insostenible
UGTPresons ha denunciat que aquest dissabte es va produir "una nova situació de violència extrema" a Brians 2, a Sant Esteve Sesrovires. En aquest cas durant el servei al departament de sancionats, on diversos treballadors penitenciaris "han estat agredits per un intern que presentava un elevat estat d’agitació i una actitud clarament hostil. L’intern ha llençat al cap dels funcionaris la cadira de la seva cel·la i els ha agredit amb cops de punys i puntades de peu".
Segons relata el sindicat, els fets han començat al voltant de les 09:00 hores, una vegada finalitzats els moviments de patis, "quan per motius regimentals i a conseqüència dels greus disturbis que estava provocant l’intern al departament s’ha procedit al canvi de bloc i de cel·la de l’intern". Al moment d’entrar a la cel·la, "l’intern, sense dir res als funcionaris, va agafar una cadira i la va llençar sobtadament al cap d’un d’ells, mentre propinava forts cops de punys i puntades als altres funcionaris presents, ocasionant lesions a 4".
Davant d’aquesta agressió, s’ha activat immediatament el Codi 1 i els funcionaris presents han intervingut per intentar controlar la situació i contenir l’intern.
A conseqüència de l'agressió, "els treballadors han hagut de ser atesos pels serveis mèdics del centre i van ser traslladats a la Mútua per la seva valoració, ja que les ferides i els traumatismes soferts els impossibilitava continuar treballant".
Amenaces i escopinades
Informe, també, que, durant la contenció, "l’intern no ha cessat en les seves amenaces i actitud hostil envers els treballadors. Ha proferit greus insults i amenaces de mort contra els funcionaris, escopint a tots els presents i intentant desfer-se violentament de les subjeccions".
Des d’UGTPresons es denuncia la gravetat d’uns fets "que continuen en augment dia rere dia, i que posen en perill la nostra integritat i impossibiliten el desenvolupament de la nostra feina. Els treballadors penitenciaris estem farts i extenuats de rebre diàriament agressions, insults, amenaces i coaccions per part dels interns i ens veiem cada dia més desemparats per part de l’administració".
Per això exigeix a l’Administració que no normalitzi que els treballadors hagin d’acabar lesionats simplement per complir amb les seves funcions.
Afirmen que tots els professionals que treballen als centres penitenciaris tenen dret a desenvolupar la seva feina amb unes mínimes garanties de seguretat, dignitat i protecció. "Continuarem denunciant cada nova agressió per a demostrar que la situació és insostenible i, com anem reiterant fa temps, demanem que s’actuï de manera immediata abans que hàgim de lamentar conseqüències encara més greus".
Exigeixen a la direcció del centre que apliqui amb rigor el règim disciplinari, "ja n’hi ha prou de jugar amb la integritat dels professionals, i prou experiments amb aquests perfils d’interns tan agressius".
Afegeixen que "de la manca de personal endèmica que patim es podria dedicar un monogràfic, és vergonyós que aquesta direcció ens posi diàriament en risc sabent que la dotació que estan signant dia darrere dia és insuficient per un centre que pateix massificació, que la classificació brilla per la seva absència i que té una plantilla exhausta".
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