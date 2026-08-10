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L’Aplec dels Àngels de Castellví de Rosanes fa gaudir amb sardanes, karaoke i tota mena de jocs

Ballada de sarnades a l'Aplec dels Àngels de Castellví

Ballada de sarnades a l'Aplec dels Àngels de Castellví / Aj. de Castellví de Rosanes

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Regió7

Castellví de Rosanes

El barri dels Àngels va tornar a ser, el dissabte 1 d’agost, el protagonista de l’arrencada del mes a Castellví de Rosanes. L’Aplec que se celebra anualment, coincidint amb la festivitat de la Mare de Déu dels Àngels, enguany ha arribat a la seva 69a edició.

La celebració va incloure una tarda, vespre i nit plenes d’activitats per a persones de totes les edats, que van anar des de cites més tradicionals fins a noves propostes. En va destacar, per exemple, la iniviativa de decorar la capella dels Àngels amb peces tèxtils i una sèrie de treballs de patchwork fets pels mateixos veïns.

Infants participant en un dels jocs de l'Aplec dels Àngels

Infants participant en un dels jocs de l'Aplec dels Àngels / Aj. de Castellví de Rosanes

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