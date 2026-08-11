Clou el Torneig de Futbol Sala dels Hostalets de Pierola amb dues finals ben igualades i plenes d’emoció
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Regió7
Els Hostalets de Pierola
El 47è Torneig de Futbol Sala dels Hostalets de Pierola va acabar aquest diumenge 9 d’agost amb unes finals femenina i masculina molt igualades i d’un gran nivell. Chaotic Surprise i Piamonte Calcio van ser els equips campions. L’edició d’enguany, celebrada del 29 de juliol al 9 d’agost, va reunir 21 equips i va estar dedicada a la memòria de Manu Moreno. L’objectiu de la competició ha estat fomentar la pràctica esportiva, la cohesió social i la dinamització del municipi mitjançant una proposta que ha combinat el futbol sala amb una extensa programació d’activitats culturals i festives obertes a tota la ciutadania.
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