Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Eclipsi solarRobatoris a restaurantsDestins per estiuejarAlerta per plujaTerratrèmol a ColòmbiaBloc 8 de Manresa
instagramlinkedin

Clou el Torneig de Futbol Sala dels Hostalets de Pierola amb dues finals ben igualades i plenes d’emoció

Els integrants de l'equip masculí vencedor aixecant el trofeu

Els integrants de l'equip masculí vencedor aixecant el trofeu / Ajuntament dels Hostalets de Pierola

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google

Regió7

Els Hostalets de Pierola

El 47è Torneig de Futbol Sala dels Hostalets de Pierola va acabar aquest diumenge 9 d’agost amb unes finals femenina i masculina molt igualades i d’un gran nivell. Chaotic Surprise i Piamonte Calcio van ser els equips campions. L’edició d’enguany, celebrada del 29 de juliol al 9 d’agost, va reunir 21 equips i va estar dedicada a la memòria de Manu Moreno. L’objectiu de la competició ha estat fomentar la pràctica esportiva, la cohesió social i la dinamització del municipi mitjançant una proposta que ha combinat el futbol sala amb una extensa programació d’activitats culturals i festives obertes a tota la ciutadania.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Sílvia Orriols, d'AC, replica al regidor de Seguretat de Manresa, Anjo Valentí: 'Qui ets tu per castrar la seva carrera professional?
  2. Mor Oihane Mateos, comunicadora icònica i actual directiva d’EITB, als 45 anys
  3. Chicho Sibilio, l'adeu prematur del rei de la distància
  4. Nina Bouraoui, escriptora: «Vaig aprendre més del món de la nit que anant a la universitat»
  5. On i a quina hora veure l’eclipsi solar a la Catalunya central? El mapa definitiu per saber com serà a cada municipi
  6. Mor un veí de Camps en caure amb el cotxe per un barranc a la BV-3008, a Fonollosa
  7. Un nou episodi de tempesta deixa una forta pedregada, inundacions i un arbre caigut a Llívia
  8. Cridar no és sinònim de poder: El que realment revela la psicologia sobre els qui eleven el to de veu

Clou el Torneig de Futbol Sala dels Hostalets de Pierola amb dues finals ben igualades i plenes d’emoció

Clou el Torneig de Futbol Sala dels Hostalets de Pierola amb dues finals ben igualades i plenes d’emoció

Així és el Cinturó de Foc del Pacífic, el motor sísmic que ha sacsejat Colòmbia

Així és el Cinturó de Foc del Pacífic, el motor sísmic que ha sacsejat Colòmbia

Rosalía fa broma a Rio de Janeiro sobre les relacions obertes: «Demanen foc i no aguanten la calor»

Rosalía fa broma a Rio de Janeiro sobre les relacions obertes: «Demanen foc i no aguanten la calor»

Fa set anys que no paga lloguer ni llum: la solució radical d’un jove per escapar del cost de vida

Fa set anys que no paga lloguer ni llum: la solució radical d’un jove per escapar del cost de vida

Catalunya utilitza ulleres de realitat virtual perquè els agressors masclistes presos treballin l’empatia amb les víctimes

Catalunya utilitza ulleres de realitat virtual perquè els agressors masclistes presos treballin l’empatia amb les víctimes

On van els manresans de vacances?

On van els manresans de vacances?

El govern de Sant Joan es manté ferm amb el canvi de traçat del col·lector de salmorra

El govern de Sant Joan es manté ferm amb el canvi de traçat del col·lector de salmorra

Què pot passar si miro l'eclipsi amb ulleres no homologades o falsificades?

Què pot passar si miro l'eclipsi amb ulleres no homologades o falsificades?
Tracking Pixel Contents