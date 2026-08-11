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Es tanca amb èxit el cicle d’activitats Estiu Obert per a adolescents de Sant Esteve Sesrovires

Els joves participant en una de les activitats d'Estiu Obert

Els joves participant en una de les activitats d'Estiu Obert / Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires

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Regió7

Sant Esteve Sesrovires

L’Estiu Obert ha finalitzat la tercera edició després de quatre setmanes d’activitats per a adolescents d’entre 12 i 17 anys de Sant Esteve Sesrovires. El programa, impulsat per la Regidoria de Benestar Social, té com a objectiu oferir durant les vacances d’estiu un espai socioeducatiu de convivència, acollida i desenvolupament personal. En aquesta edició hi han participat 13 joves.

Durant les quatre setmanes, els joves han participat en activitats que han fet reforçar els vincles, desenvolupar habilitats personals i fomentar els valors del respecte i la cooperació.

Una altra de les activitats que s'han fet durant les darreres setmanes

Una altra de les activitats que s'han fet durant les darreres setmanes / Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires

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