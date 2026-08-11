Es tanca amb èxit el cicle d’activitats Estiu Obert per a adolescents de Sant Esteve Sesrovires
Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferitAfegeix-nos a Google
Regió7
Sant Esteve Sesrovires
L’Estiu Obert ha finalitzat la tercera edició després de quatre setmanes d’activitats per a adolescents d’entre 12 i 17 anys de Sant Esteve Sesrovires. El programa, impulsat per la Regidoria de Benestar Social, té com a objectiu oferir durant les vacances d’estiu un espai socioeducatiu de convivència, acollida i desenvolupament personal. En aquesta edició hi han participat 13 joves.
Durant les quatre setmanes, els joves han participat en activitats que han fet reforçar els vincles, desenvolupar habilitats personals i fomentar els valors del respecte i la cooperació.
- Sílvia Orriols, d'AC, replica al regidor de Seguretat de Manresa, Anjo Valentí: 'Qui ets tu per castrar la seva carrera professional?
- Mor Oihane Mateos, comunicadora icònica i actual directiva d’EITB, als 45 anys
- Chicho Sibilio, l'adeu prematur del rei de la distància
- Nina Bouraoui, escriptora: «Vaig aprendre més del món de la nit que anant a la universitat»
- On i a quina hora veure l’eclipsi solar a la Catalunya central? El mapa definitiu per saber com serà a cada municipi
- Mor un veí de Camps en caure amb el cotxe per un barranc a la BV-3008, a Fonollosa
- Un nou episodi de tempesta deixa una forta pedregada, inundacions i un arbre caigut a Llívia
- Cridar no és sinònim de poder: El que realment revela la psicologia sobre els qui eleven el to de veu