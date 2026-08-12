Un robot ajuda a prevenir el ‘bullying’ entre infants i joves d’Esparreguera
En Buddy ha participat en les activitats del Servei d’Intervenció Socioeducativa com a eina de suport per treballar les emocions, l’empatia i les habilitats socials
Regió7
El Servei d’Intervenció Socioeducativa (SIS) La Fulla d’Esparreguera ha finalitzat la seva participació en la fase experimental del projecte ROBSIS (Robot als Serveis d’Intervenció Socioeducativa), una iniciativa de recerca liderada per la Universitat de Girona que té com a objectiu explorar les possibilitats de la robòtica social com a recurs per millorar l’atenció a infants i adolescents en situació de vulnerabilitat.
En el marc del projecte, el robot social Buddy ha participat en les activitats del servei municipal, interactuant amb els infants i adolescents per treballar la identificació de les emocions, l’empatia i les habilitats socials. La intervenció s’ha centrat especialment en la prevenció del bullying i el ciberbullying, a partir de situacions que conviden a reflexionar sobre el paper de la víctima, l’agressor i els espectadors, i a identificar formes d’ajudar els altres. De fet, Esparreguera ha estat l’únic municipi de la província de Barcelona seleccionat per participar en aquesta fase experimental del projecte.
El doctor Xavier Oriol Granado, investigador principal del projecte, explica que el robot és «una eina molt motivadora» que permet connectar amb els infants d’una manera diferent i facilitar el treball d’aspectes emocionals i relacionals. Tot i això, insisteix que la tecnologia està pensada per complementar la feina dels professionals i no pas per substituir-la. Per la seva banda, el director del SIS La Fulla, Víctor Martos, assegura que, «tot i les reticències inicials, l’experiència ha estat molt positiva». Segons explica Martos, el robot pot afavorir que alguns infants, especialment els més tímids, s’expressin amb més naturalitat en un espai que perceben com a segur i íntim. En qualsevol cas, remarca que «la vinculació que s’estableix amb un educador mai la substituirà un robot».
Els resultats del projecte es presentaran entre els mesos de setembre i octubre i contribuiran a valorar el paper que la robòtica social.
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