Denuncien una agressió d’una visitant de Brians 2 a una treballadora
Segons UGT, els fets s’haurien produït quan, després d’una comunicació, la funcionària li havia demanat que s’esperés per agafar un ascensor
Regió7
El sindicat UGT ha denunciat el que qualifica d’una «brutal agressió» a una treballadora de la presó de Brians 2 per part d’una persona que havia entrat de visita a veure un reclús a la zona de comunicacions.
Segons detalla, els fets han passat en el moment de la marxa de la visitant, que volia utilitzar un ascensor «destinat prioritàriament a persones amb mobilitat reduïda o amb problemes mèdics». A aquesta persona, que anava amb el seu nadó, la treballadora li ha dit que s’havia d’esperar uns instants, ja que primer havia de pujar una persona d’edat avançada.
El comunicat del sindicat exposa que, davant d’aquesta indicació, la visitant ha reaccionat «de manera extremadament violenta. Ha llançat el nadó contra la paret i, tot seguit, ha empès violentament la nostra companya, iniciant una agressió brutal, durant la qual li ha arrencat cabells, l’ha esgarrapada a la zona de l’ull fins a fer-la sagnar i l’ha mossegada». Segons UGT Presons, la treballadora ha hagut de ser traslladada a la mútua per rebre assistència mèdica i la visitant ha estat detinguda pels Mossos d’Esquadra arran dels fets.
Davant d’aquest succés, el sindicat denuncien que «els funcionaris i funcionàries de comunicacions que treballem en el primer contacte amb familiars estem completament exposats a l’exterior del centre». Remarca que «abans de superar el primer control d’accés, no existeix cap garantia que una persona no pugui portar a sobre una arma, un objecte punxant o qualsevol altre element potencialment perillós. A l’interior existeixen controls, cabines protegides i altres mesures de seguretat. Però precisament en un dels punts on el personal entra en contacte directe amb persones que encara no han passat cap control, la protecció és pràcticament inexistent».
En aquest sentit, UGT Presons exigeix «mesures reals de protecció per al personal que presta servei a l’exterior, incloent-hi l’estudi de mitjans de protecció individual similars als utilitzats per altres cossos de seguretat, com armilles antipunxada o d’un nivell de protecció superior quan les funcions es desenvolupin en zones sense control previ d’accés».
També reclama que la direcció del centre «exerceixi totes les accions legals que corresponguin i que caigui tot el pes de la llei sobre l’autora dels fets, valorant-se jurídicament aquesta agressió com el que pot constituir: un presumpte delicte d’atemptat contra l’autoritat».
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