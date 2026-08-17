La Fúmiga i Svetlana tanquen tres dies de festa a Martorell amb un nou rècord d’assistents
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Regió7
Martorell
La Fúmiga i Svetlana van posar música, energia i espectacle al tram final de la Festa Major de Martorell 2026, en una última nit que va tornar a omplir el carrer de Josep Vilar i que va registrar un nou rècord d’assistència per segon dia consecutiu. La Festa Fotre va concentrar bona part de l’activitat d’aquest diumenge, amb dos concerts molt diferents entre ells, però igualment participats, i la sessió de DJ Pablo, en una jornada que també va comptar amb propostes familiars, cultura i teatre de carrer per oferir opcions per a tots els públics.
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