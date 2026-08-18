Denuncien un home a Esparreguera per alliberar senglars capturats en un dispositiu de control epidemiològic
Els Mossos alerten que l’alliberament d’animals capturats compromet la tasca de prevenció desplegada per contenir la pesta porcina africana
Els Mossos d’Esquadra i els Agents Rurals han denunciat un home a Esparreguera per obrir una gàbia destinada a la captura de porcs senglars en el marc d’un dispositiu de control epidemiològic arran de l'epidèmia de pesta porcina africana (PPA). Segons han informat els Mossos, l’home hauria alliberat exemplars que havien estat capturats. El cos policial alerta que aquest tipus d’actuacions poden posar en risc tant la salut animal com la feina de prevenció que duen a terme els diferents equips desplegats sobre el terreny.
La denúncia pot comportar sancions per entrar en una zona restringida per la PPA, per manipular elements de control i per alliberar fauna salvatge sense autorització.
Més de 10.000 senglars capturats
La denúncia es produeix en plena operació per contenir la pesta porcina africana a Catalunya. Durant la darrera setmana s’han capturat 306 senglars dins de la zona infectada, que inclou les àrees d’alt i baix risc. Amb aquestes captures, el nombre total de senglars capturats dins d’aquesta zona ascendeix ja a 10.650.
En el conjunt de Catalunya, i sense comptabilitzar les captures de la zona d’alt i baix risc, els dispositius han capturat 26.587 senglars des de l’1 de gener.
Per intensificar les captures a la zona d’alt risc, actualment hi ha instal·lades 16 trampes i 94 pig brigs, trampes col·lectives específiques per a la captura de senglars. Paral·lelament, s’han executat 353 tancaments amb l’objectiu d’evitar que els animals entrin o surtin de les zones restringides.
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