Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Fàbrica Nova de ManresaAvís per plujaKids&Us ManresaTerratrèmolsMicroscopiesPep Guardiola
instagramlinkedin

Abrera es prepara per viure la Festa Major del barri de la Font

Ballada de sardanes per la Festa Major del barri de la Font d'Abrera

Ballada de sardanes per la Festa Major del barri de la Font d'Abrera / Ajuntament d'Abrera

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google

Regió7

Abrera

Després d’haver viscut la Festa Major, un estiu més a Abrera tornarà a gaudir de les Festes Majors dels barris. El de la Font celebrarà el dissabte 29 i diumenge 30 d’agost, la seva festa grossa, amb tot un seguit d’activitats com ara jocs infantils, un vermut i havaneres.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Moren en un accident de trànsit Mathilde Favier, directora de relacions públiques de Dior, i el seu marit, el productor de cinema Nicolas Altmayer
  2. El ‘gap year’ guanya terreny a Espanya: per què cada vegada més joves paren un any abans de la universitat
  3. Guardiola, entre l’obsessió, l’exigència i l’afecte: «Nois, us vull confessar una cosa... Estic divorciat de la dona més bonica del planeta»
  4. La Policia Nacional rescata un nadó tancat en un cotxe a 40 graus a Sevilla
  5. El poble natal de Pep Guardiola és també una escapada perfecta a Catalunya: patrimoni medieval, natura i gastronomia local
  6. Detinguda una dona a Manresa per provocar tres incendis de contenidor aquest dimecres a la matinada
  7. Els experts avisen sobre l’aire condicionat: el consell clau perquè refredi més i gasti menys
  8. L'Ajuntament de Manresa anuncia que enderrocarà el club Las Palomas per posar fi a la degradació de l'espai

Abrera es prepara per viure la Festa Major del barri de la Font

Abrera es prepara per viure la Festa Major del barri de la Font

Spanair: la tragèdia del JK5022, 18 anys sense oblit

Spanair: la tragèdia del JK5022, 18 anys sense oblit

Els Prats de Rei estrena la coberta de l’Espai de Salut per la Festa Major

Els Prats de Rei estrena la coberta de l’Espai de Salut per la Festa Major

El poble de menys de 6.000 habitants que registra cues quilomètriques a l’estiu pels seus gelats

El poble de menys de 6.000 habitants que registra cues quilomètriques a l’estiu pels seus gelats

Un cotxe crema prop dels cinemes Bages Centre a Manresa

Un cotxe crema prop dels cinemes Bages Centre a Manresa

Charles Spencer explicarà «la veritat» sobre la seva germana, Lady Di, en un llibre que veurà la llum al setembre

Charles Spencer explicarà «la veritat» sobre la seva germana, Lady Di, en un llibre que veurà la llum al setembre

Un jove resulta ferit en bolcar el cotxe enmig de la carretera a Piera

Un jove resulta ferit en bolcar el cotxe enmig de la carretera a Piera

Carles Solà deixa la direcció del ‘30 minuts’ de TV3 i Míriam Vila Gambao assumirà el càrrec en la nova unitat de reporterisme de 3Cat

Carles Solà deixa la direcció del ‘30 minuts’ de TV3 i Míriam Vila Gambao assumirà el càrrec en la nova unitat de reporterisme de 3Cat
Tracking Pixel Contents