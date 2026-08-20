Convoquen una concentració en rebuig a l'agressió que va patir una treballadora de Brians 2 per part d'una visitant
L'associació Marea Blava exigeix que les administracions revisin el risc que comporta la seva feina
Regió7 / ACN
L'associació de treballadors de presons Marea Blava ha convocat una concentració aquest divendres 21 d'agost davant del centre penitenciari Brians 2 en rebuig a l'agressió que va patir una funcionària el passat diumenge a mans d'una visitant. Els fets van tenir lloc quan la dona d'un pres volia utilitzar un ascensor «destinat prioritàriament a persones amb mobilitat reduïda o amb problemes mèdics». La visitant anava amb el seu fill, d'un any i mig d'edat, i la treballadora li va dir que s’havia d’esperar uns instants, ja que primer havia de pujar una persona d’edat avançada.
Segons va denunciar UGT Presons, davant d’aquesta indicació la dona va reaccionar «de manera extremadament violenta». El sindicat va assegurar que «va llançar el nadó contra la paret i, tot seguit, va empènyer violentament la nostra companya, iniciant una agressió brutal, durant la qual li va arrencar cabells, la va esgarrapar a la zona de l’ull fins a fer-la sagnar i la va mossegar». A més, també hauria amenaçat de mort la professional. La treballadora va haver de ser traslladada a la mútua per rebre assistència mèdica i la visitant va ser detinguda pels Mossos d’Esquadra arran dels fets.
Des de Marea Blava han exigit la prohibició d'entrada de la detinguda a tots els centres penitenciaris i han demanat que les administracions avaluïn el perill de la feina a tots els departaments perquè «no existeix el risc zero a cap àrea». Fonts de Justícia han explicat que l'agressora tindrà prohibida temporalment l'entrada a la presó de Brians 2, però l'associació reclama que aquesta prohibició s'estengui a qualsevol centre penitenciari.
En un comunicat, l'associació també ha reclamat un reforç de la plantilla, ha desitjat una recuperació «ràpida» a la seva companya i ha advertit que impulsarà noves mobilitzacions si l'administració no aplica solucions «reals».
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