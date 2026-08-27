Troben mort a Martorell un depredador sexual que havia de ser jutjat per violar la seva filla
El sospitós estava acusat d’agredir sexualment la seva filla des que la víctima tenia sis anys
Germán González / Guillem Sánchez
El passat 24 d’agost al migdia, va aparèixer mort assegut en un banc de Martorell Miguel Ángel Flores Díaz, de 65 anys, que havia estat condemnat el 1997 i el 2011 per violar dues menors i tenia un altre judici pendent a l’Audiència de Barcelona per agredir sexualment i colpejar de manera continuada la seva filla. Segons han explicat fonts policials, Flores Díaz va morir per causes naturals, tot i que encara no es disposa de les dades definitives de l’autòpsia, i no presentava cap lesió externa compatible amb una mort criminal o un suïcidi.
Flores Díaz estava en parador desconegut després de no presentar-se, a finals de juny, al judici que s’havia de celebrar a l’Audiència de Barcelona contra ell per la violació continuada de la seva filla mentre tots dos residien al domicili familiar de Viladecans (Baix Llobregat).
La Fiscalia l’acusava d’agredir sexualment la menor des que tenia sis anys. Flores Díaz criava sol la seva filla després que la mare morís durant el part. Segons l’acusació, l’home aprofitava la seva gran ascendència sobre la nena per violar-la «amb una freqüència d’entre tres i quatre vegades per setmana» i, fins i tot, quan ella va complir 13 anys va començar a ejacular «fora de la vagina» per por de deixar-la embarassada.
El Ministeri Públic també assenyalava que l’acusat maltractava la menor: «Li pegava amb el cinturó, li donava cops a les cames, als braços i a l’esquena, li propinava cops de puny i bufetades al cap i al tòrax i li llançava objectes». Fins i tot, va arribar a arrossegar-la per terra o a deixar-la tancada a casa, a més d’insultar-la i humiliar-la. La filla de l’acusat el va denunciar fa quatre anys, tot i que Flores Díaz va continuar en llibertat malgrat tenir antecedents per agredir sexualment dues menors més.
Intent de suïcidi
Davant la incompareixença de l’acusat, el judici es va suspendre. Aquell mateix dia, però, Flores Díaz va ser localitzat a Mataró, semiinconscient a l’interior del seu vehicle, després d’haver consumit pastilles i alcohol. Va ser ingressat a l’UCI de l’hospital de la capital del Maresme i, quan va recuperar la consciència, va assegurar que havia intentat suïcidar-se, segons consta en els informes mèdics que va aportar al tribunal per justificar la seva absència.
Tanmateix, tres dies després de l’ingrés va demanar l’alta voluntària i va abandonar l’hospital. Des d’aleshores ningú no el va poder localitzar fins que va aparèixer mort a Martorell el passat 24 d’agost.
Després de la seva fugida, els Mossos d’Esquadra van contactar amb la seva parella actual per intentar trobar Flores Díaz, però ella els va explicar que, en tornar de la feina, havia trobat una nota de comiat dins de l’habitatge d’Abrera que compartien.
Originari del Perú, Flores Díaz havia regentat una botiga de llaminadures al costat d’una escola de Sant Boi de Llobregat. Gràcies a aquest negoci va entrar en contacte amb la víctima de l’agressió de 2011, a qui va violar, segons la condemna. També tenia una altra sentència per una agressió sexual comesa contra una menor el 1997. Amb la seva mort, ja no serà jutjat per la violació continuada de la seva filla des que tenia sis anys.
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