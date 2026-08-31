El barri de la Font d’Abrera viu una Festa Major farcida d’activitats per a tots els públics
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Regió7
Abrera
La Festa Major del barri de la Font d’Abrera va omplir els carrers d’un ambient festiu que va fer gaudir tant a grans com a petits. Durant el cap de setmana s’han fet diferents àpats compartits, com un vermut, un sopar de germanor i un concurs de coques que va deixar palesa de la creativitat d’alguns abrerencs.
La celebració també va comptar amb una demostració de puntaires, les tradicionals sardanes amb la Cobla Nova Vallès, jocs infantils per als més petits i cites musicals, com ara la cantada d’Havaneres i el ball de revetlla.
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