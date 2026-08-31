Els Mossos detenen un home a Martorell mentre estava robant a l'interior d'un establiment
El presumpte autor va ser sorprès amagat a l'interior d'una fleca, però també se li atribueix un altre robatori amb força comès la mateixa nit en un bar proper
Els Mossos d'Esquadra van detenir, la matinada del passat divendres 28 d'agost, un home de 28 anys com a presumpte autor de dos delictes de robatori amb força a Martorell, un d'ells en grau de temptativa. L'home va ser enxampat in fraganti, quan els agents van ser alertats que hi havia una persona amb una llanterna a l'interior d'un establiment comercial, concretament la fleca situada a l'avinguda dels Germans Martí. Diverses patrulles, tant de paisà com logotipades, es van adreçar ràpidament al lloc dels fets.
Eren prop d'un quart de quatre de la matinada i, en arribar-hi, els agents van observar que la persiana exterior de l'establiment estava aixecada aproximadament un metre. A dins, van descobrir un home amagat que duia les butxaques plenes de monedes, una bossa de plàstic i una motxilla plena de llaunes de cervesa i begudes energètiques, a més de diverses peces de roba. Els agents van comprovar que la porta de vidre d'accés a la fleca estava trencada, el calaix de la caixa enregistradora es trobava extret i buit, i les begudes de la nevera coincidien exactament amb el volum del producte que l'home intentava emportar-se.
Mentre es feia la detenció, la Sala de Comandament va alertar d'un segon avís d'alarma en un bar proper, situat al passeig de Catalunya. Les patrulles es van desplaçar al lloc i van comprovar, juntament amb el propietari i el vigilant de seguretat, que algú havia entrat trencant una finestra del pis superior, tot i que finalment no s'havia endut res. Gràcies a l'enregistrament de les càmeres de seguretat d'aquest segon local, els investigadors van comprovar que la fisonomia, el tall de cabell, el bigoti i la roba del lladre coincidien plenament amb l'home arrestat feia pocs minuts pel robatori a la fleca. A més, la samarreta utilitzada per tapar-se la cara durant el primer assalt era exactament la mateixa que duia guardada dins la motxilla en el moment de la seva detenció.
Per aquests motius, l'home va quedar detingut per dos presumptes delictes de robatori amb força —un consumat i l'altre en grau de temptativa— i els objectes intervinguts van ser custodiats per a les diligències policials corresponents. El detingut amb set antecedents pel mateix delicte, va passar a disposició judicial davant del Jutjat en funcions de guàrdia de Martorell.
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