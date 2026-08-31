L'activitat en habitatge cau a la part més litoral del Baix Llobregat i es manté a la part nord
Des del primer trimestre del 2024 no hi havia xifres de reducció d'activitat en el sector de la construcció
Regió7
Al Baix Llobregat hi ha hagut 3.091 operacions de compravenda immobiliàries al primer trimestre de 2026, una dada que suposa la primera caiguda en les operacions de compra-venda en vuit trimestres. Des del primer trimestre de 2024 no hi havia xifres inferiors, prop a les xifres dels tercers trimestres, que a l'agost solen tenir poc volum. Després del boom postpandèmic i de l’absorció dels augments de tipus d’interès per la guerra a Ucraïna, les xifres havien agafat una embranzida, amb 3.900-4.000 operacions. Avui dia, segons l'observatori del Baix Llobregat, l’increment dels preus de l’habitatge provocat per la manca d’oferta, l’augment del tipus del Banc Central Europeu (del 0,5% en juliol de 2022 fins al màxim de 4,5% de setembre de 2023, mínim del 2,15 en juny de 2025 i ara del 2,4%) i l'enduriment de les facilitats creditícies han portat a aquesta davallada d’operacions.
Comparant amb el primer trimestre de 2026 i l’últim de 2025, hi ha una reducció de 994 operacions (un 8,1% menys). Només a sis localitats s'ha augmentat la xifra d'operacions: Sant Joan Despí (+39), Sant Just Desvern (+9), Sant Feliu (+7), Sant Vicenç dels Horts (+4), Castellví de Rosanes (+4) i Abrera (+2). A tota la resta, s'ha reduït la xifra d’operacions. Destaquen, pel volum, les retallades de L’Hospitalet (-212), Esplugues (-191), Viladecans (-111) i Cornellà (-91).
D'altra banda, en comparació amb el primer trimestre de 2025, la reducció d’operacions ha estat de 273 transaccions, amb 13 localitats que augmenten, una no varia i la resta amb reduccions. Destaquen, en termes absoluts, les reduccions de L’Hospitalet (-172), El Prat (-44) i Molins de Rei (-39), Sant Joan Despí (-116), Molins de Rei (-96) i Pallejà (-85). En termes relatius, a Castellví de Rosanes ha augmentat un 350% el volum d'operacions, seguit de Begues (+77%), Sant Joan Despí (+65%) i Abrera (+46%).
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