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Detingut a Martorell per exhibir al carrer una navalla de més d'un pam de fulla

La Policia Local també va incautar un esprai de defensa il·legal

La navalla de grans dimensions i l'esprai que va intervenir la Policia Local de Martorell

La navalla de grans dimensions i l'esprai que va intervenir la Policia Local de Martorell / Policia Local de Martorell

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Eduard Font Badia

Manresa

La Policia Local de Martorell va denunciar dues persones per portar i exhibir armes il·legals als carrers de la població. Aquest cap de setmana, la central de comandament del cos va rebre una trucada informant que una persona havia exhibit una navalla de grans dimensions al carrer.

Els agents es van desplaçar al lloc i van localitzar la persona que presumptament havia exhibit l’arma blanca. Quan el van identificar i escorcollar, la policia li va trobar l’arma esmentada. No va ser difícil, perquè la navalla, una clàssica de tipus espanyol, mesurava 23 centímetres de fulla, i més de mig metre en total.

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La navalla incautada mesurava 23 centímetres de fulla / Policia Local de Martorell

Al costat d'aquest home, hi havia una altra persona que també va ser identificada i a qui es va localitzar un esprai de defensa il·legal. Que un esprai de defensa sigui legal o no depèn del fet que estigui homologat. Totes dues persones van ser denunciades per aquests fets.

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