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La fiscalia demana més de 20 anys de presó per a un home acusat d'apunyalar dues dones a Martorell

Façana de l'Audiència de Barcelona

Façana de l'Audiència de Barcelona / David Oller / Arxiu

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Eduard Font Badia

Manresa

El fiscal demana més de 20 anys de presó per a un home al qui acusa de dos intents d'homicidi a Martorell. A més a més, li imputa un delicte de trencament de condemna, un d'amenaces, i quatre de lesions.

Segons l'escrit d'acusacions de fiscalia, l'home va mantenir una relació de dos anys amb una dona, sense arribar a viure amb ella, fins al 2021. Durant aquest temps, l'acusat agredia la dona, motiu pel qual va ser sentenciat a 1 any i quatre mesos d'allunyament, una sentència que va trencar repetidament, fins i tot amenaçant-la de mort.

El 17 de desembre de 2022, la dona es trobava amb una amiga i un altre home a un bar de Martorell, i l'acusat, sempre segons el fiscal, la va insultar des del carrer. Van sortir per demanar-li que la deixés tranquil·la, moment en el qual l'acusat va donar un cop de puny a l'acompanyant de la seva exparella. Mentre la dona se n'anava a casa, l'acusat la va seguir, i en un moment donat se li va tirar al damunt i va començar a apunyalar-la. El fiscal segueix relatant que li va clavar el ganivet al cap i al coll. L'amiga va intentar defensar-la, però també va rebre ganivetades al coll, esquena i als braços. Quan els vianants van alertar dels fets la policia i l'ambulància, l'agressor va marxar pels passadissos dels jutjats de Martorell, fins que va ser detingut en un camí del riu, portant encara el ganivet a sobre. Segons fiscalia, les dues dones van rebre ferides en zona de risc vital que els haurien provocat la mort si no haguessin estat ateses a temps. L'acusat resta en presó provisional des de desembre de 2022, prorrogada el 2024.

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El judici es farà aquest demà dimecres, 9 de setembre, a la secció 20a de l'Audiència de Barcelona, i el fiscal demana 9 anys de presó per a cada homicidi en grau de temptativa, un any i quatre mesos per les amenaces, i 11 mesos pel trencament de condemna. També demana que sigui expulsat del país quan assoleixi el tercer grau o la llibertat condicional.

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La fiscalia demana més de 20 anys de presó per a un home acusat d'apunyalar dues dones a Martorell

La fiscalia demana més de 20 anys de presó per a un home acusat d'apunyalar dues dones a Martorell
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