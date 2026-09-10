Esparreguera amplia l'oferta de cursos de català
L’oferta d’aquesta tardor inclou 200 places distribuïdes en vuit cursos, dels nivells inicials fins als intermedis
Regió7
El Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL) d'Esparreguera obrirà a partir de dilluns, 14 de setembre, el període d’inscripcions per als cursos de català d’aquesta tardor. Enguany, l’Oficina de Català oferirà un total de vuit cursos que abraçaran des del nivell inicial fins a l’intermedi, en horari de matí, tarda i vespre. Uns 200 alumnes tindran accés a les diferents formacions.
Les novetats més destacades d’aquest curs és la implementació d’un curs d’A1 i l’estrena de la modalitat de curs semisincrònic en el curs d’A2. En total, s’oferiran 200 places i les classes començaran el 28 de setembre.
La inscripció preferent, per als alumnes que ja van fer alguna formació el curs passat, es farà els dies 14 i 15 de setembre. La inscripció general s’obrirà el dia 16 de setembre per als nivells inicial i Bàsic 1, i els dies 17, 18 i 21 per a tots els nivells, excepte el C2, la inscripció del qual es podrà fer exclusivament el dia 21 de setembre. La matrícula es podrà formalitzar en línia o presencialment a l’Oficina de Català, ubicada a l’equipament de la Biblioteca Municipal L'Ateneu d’Esparreguera, de 9 a 13 h i de 17 a 20 h.
Els vuit cursos presencials seran: un de nivell A1, diversos de nivell A2, que és el tram on es concentra la major part de la demanda, i un curs de cadascun dels nivells B1 i B2. Pel que fa als nivells més avançats, enguany els cursos de C1 i C2 es faran en línia. Pel que fa al nivell A1, aquest és un curs que s’incorpora per primera vegada a l’oferta del CPNL i a Esparreguera les classes es faran els dimarts i dijous, de 10 a 12 del migdia. Com ja va passar l’any passat, enguany l’Oficina de Català també comptarà amb el reforç parcial d’un tercer tècnic de normalització lingüística, una mesura motivada per l’alta demanda de cursos, especialment dels nivells inicials.
Una altra de les novetats és l’estrena d’un curs de nivell A2 en format semisincrònic, una modalitat que combina elements de la formació en línia i de les classes presencials. En aquest format, els alumnes han de treballar una part dels continguts en línia i des de casa, amb més flexibilitat per organitzar el temps d’estudi. Alhora, un cop a la setmana es connecten a una classe virtual amb el professorat, on poden interactuar directament amb el tutor i resoldre dubtes. Amb aquesta oferta, el CPNL aposta per adaptar els cursos a diferents nivells de coneixement de la llengua i, alhora, oferir formats més flexibles que facilitin l’accés a l’aprenentatge del català, segons han explicat des del mateix ajuntament.
Les persones interessades a fer un curs, sigui quin sigui el nivell, han d’acreditar el seu nivell de català a través de la plataforma d’inscripció i tràmits o presencialment a l’Oficina de Català. Per a fer-ho, cal presentar un certificat oficial i homologat de català o bé sol·licitar una prova de nivell gratuïta, que es pot demanar a través de la web del CPNL. Els quatre nivells reconeguts d'acord amb els nivells que marca el Marc europeu comú de referència per a les llengües són: Bàsic (A2), Elemental (B1), Intermedi (B2) i Suficiència (C1). Només les persones que hagin fet un curs de català al CPNL queden exemptes d’aquest tràmit previ a formalitzar la matrícula.
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