Martorell atorga la primera Medalla al Mèrit Esportiu de la vila al futbolista Èric Garcia
El futbolista martorellenc rebrà el guardó el 17 de setembre, després d’una trajectòria culminada aquest estiu amb el títol de campió del món
L’Ajuntament de Martorell ha concedit per unanimitat la Medalla al Mèrit Esportiu de la Vila a Eric Garcia Martret, en reconeixement a la seva trajectòria esportiva i als valors que representa. Els 19 regidors presents al Ple Extraordinari celebrat aquest dijous van votar favorablement a l’atorgament del guardó, que és inèdit al municipi.
El reconeixement arriba després d’una trajectòria marcada per l’èxit esportiu, tant en l’àmbit de clubs com amb la selecció espanyola. El futbolista ha aconseguit nombrosos títols durant la seva etapa al Manchester City i amb el FC Barcelona, i aquest estiu ha assolit una de les fites més importants de la seva carrera amb la consecució del Mundial de futbol. L’Ajuntament també posa en valor la seva "humilitat, l’esforç, la constància, el compromís i, especialment, el seu arrelament a Martorell".
L’alcalde, Xavier Fonollosa, ha destacat el palmarès del jugador als seus 25 anys, però ha posat especialment l’accent en la seva manera de ser i en el vincle que manté amb la vila. Fonollosa ha remarcat que Garcia «se sent molt de Martorell» i que ha decidit continuar vivint al municipi, un fet que, segons l’alcalde, també mereix el reconeixement de la ciutat.
El regidor d’Esports, Gerard Mimó, ha agraït el suport de tots els grups municipals a la proposta i ha definit la Medalla com el reconeixement a «un palmarès excepcional», però també com un homenatge a l’arrelament d’una família molt vinculada al teixit esportiu martorellenc.
La proposta ha comptat amb el suport de tots els grups. El portaveu del PSC, Javier González, ha destacat que Garcia «ha guanyat tot el que podia guanyar» i que és un referent per a la ciutat. Laura Ruiz, de Movem Martorell, ha remarcat el fet que el futbolista continuï fent vida a Martorell, mentre que el portaveu d’ERC, Soulimane Messaoudi, n’ha destacat el treball constant, la fidelitat i el manteniment de la residència al municipi.
La recepció institucional se celebrarà el pròxim 17 de setembre a les 17.30 h a la Sala de Plens de l’Ajuntament. Garcia signarà el Llibre d’Honor de la vila i farà una salutació des del balcó de la Casa de la Vila. Posteriorment, es desplaçarà fins a les noves instal·lacions de la Cruyff Court al Parc de la Vila, on, a les 18.30 h, inaugurarà els dos nous camps de futbol, que portaran el seu nom.
- José Abellán, cardiòleg: 'En realitat no són 10.000 passos al dia, són molts menys i importa molt com els donis
- Sílvia Cubo Pons, la candidata d'Aliança Catalana: 'Estic preparada per assumir la responsabilitat de ser la primera batllessa de Manresa
- L'alcaldessa de Solsona acomiada amb emoció a Miquel Pérez, hereu de les comarques lleidatanes: 'La seva manera de fer l'ha convertit en un referent
- M'han punxat, m'han punxat!', el crit de Carles Vilajosana després de patir la ganivetada mortal a Manresa
- Crim de Manresa: la víctima i els amics van evitar la baralla fins a l'últim moment
- Valentí Fuster: 'El cor ens parla de quant podem viure; el cervell, de com viurem aquells anys
- De buscar mallots de llana a convertir-se en la roba oficial de la Portal Attack: neix a Casserres un projecte que uneix tèxtil i ciclisme
- Els joves acusats de ser els autors de l'homicidi de Manresa, una vida enfrontada a l'educació i la societat