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Una carn en mal estat provoca una falsa alarma per una possible fuita de gas en un supermercat d’Esparreguera

Els Bombers han descartat l'escapament després de comprovar que la forta olor provenia d’un frigorífic desconnectat on el producte s’havia fet malbé

Una patrulla de la Policia Local d'Esparreguera

Una patrulla de la Policia Local d'Esparreguera / AJ. ESPARREGUERA

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Laura Serrat

Laura Serrat

Manresa

Una carn en mal estat ha provocat una falsa alarma per una possible fuita de gas en un supermercat del carrer Mestre Tomàs Cabeza d’Esparreguera. Els Bombers han rebut l’avís pels volts d'un quart de nou del matí per una possible fuita de gas a l’interior de l’establiment. Fins al lloc dels fets s’hi han desplaçat dues dotacions del cos per comprovar l’origen de la forta olor.

Després de fer les comprovacions corresponents, els Bombers han constatat que les lectures de gas eren correctes i han descartat que hi hagués cap fuita. Finalment, han pogut determinar que la pudor provenia d’un frigorífic que es trobava desconnectat i on es conservava carn que s’havia fet malbé.

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Els Bombers han informat la Policia Local d’Esparreguera de l’incident, així com l'Ajuntament del municipi, i s'ha acordat que l’establiment romandrà tancat fins que es retiri la carn en mal estat i es resolgui la incidència.

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Una carn en mal estat provoca una falsa alarma per una possible fuita de gas en un supermercat d’Esparreguera

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