Rescaten una dona que s'havia desorientat a l'entorn de la Colònia Sedó
El fill de l'afectada va alertar els serveis d'emergències
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Els Bombers de la Generalitat han rescatat aquest diumenge al vespre una dona de 58 anys que s'havia perdut a l'entorn de la Colònia Sedó, a Esparreguera. El fill de l'excursionista va alertar el serveis d'emergència a les 20:33 hores. Segons el relat de l'alertant, l'excursionista s'havia desorientat per una zona boscosa a Montserrat.
El cos va activar una dotació de Martorell, que va lolcalitzar la dona sana i estàlvia. Els efectius desplaçats van acompanyar l'afectada fins on havia aparcat el seu vehicle i, posteriorment, van retornar a parc.
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