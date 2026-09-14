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Rescaten una dona que s'havia desorientat a l'entorn de la Colònia Sedó

El fill de l'afectada va alertar els serveis d'emergències

Imatge aèria de la Colònia Sedó

Imatge aèria de la Colònia Sedó / Àlex Recolons

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Alba Díaz

Alba Díaz

Esparreguera

Els Bombers de la Generalitat han rescatat aquest diumenge al vespre una dona de 58 anys que s'havia perdut a l'entorn de la Colònia Sedó, a Esparreguera. El fill de l'excursionista va alertar el serveis d'emergència a les 20:33 hores. Segons el relat de l'alertant, l'excursionista s'havia desorientat per una zona boscosa a Montserrat.

El cos va activar una dotació de Martorell, que va lolcalitzar la dona sana i estàlvia. Els efectius desplaçats van acompanyar l'afectada fins on havia aparcat el seu vehicle i, posteriorment, van retornar a parc.

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