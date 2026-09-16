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Mor un ciclista atropellat per un tren en intentar creuar les vies per un punt no permès entre Molins de Rei i el Papiol

L'accident ha passat en un tram amb molt poca visibilitat

Lateral d'una ambulància del SEM per atendre emergències mèdiques, amb el telèfon 112

Lateral d'una ambulància del SEM per atendre emergències mèdiques, amb el telèfon 112 / Laura Fíguls

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ACN

Barcelona

Un ciclista ha mort en ser atropellat per un tren quan intentava travessar les vies en un punt prohibit entre Molins de Rei i el Papiol. Ho ha avançat 'El Caso' i ho han confirmat fonts dels Mossos a l'ACN. Els fets van passar dimarts a les 14.45 hores i l'accident va obligar a aturar la circulació en sentit Barcelona durant prop d'una hora. Els passatgers del comboi implicat van ser evacuats i traslladats a un altre tren per poder continuar el seu viatge. Segons han explicat els Mossos, l'accident va passar en un punt de molt baixa visibilitat. Fins a la zona es van desplaçar diverses unitats dels Mossos, la Guàrdia Urbana de Molins de Rei i la Policia Local del Papiol.

També es van activar diverses ambulàncies del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) i dotacions dels Bombers de la Generalitat.

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La policia catalana, en col·laboració amb Adif, manté oberta una investigació per esclarir les circumstàncies d’aquest atropellament mortal.

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