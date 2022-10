El nou Pla d’ordenació urbanística municipal d'Olesa de Montserrat fa un esforç fins ara inèdit, segons el govern, per protegir jurídicament el patrimoni hiistòric i natural. El nou POUM incorpora una atenció especial al patrimoni d'Olesa i planteja noves accions estratègiques per preservar-lo, com ara mantenir la cura dels elements arquitectònics rellevants i potenciar la protecció d’espais i zones naturals de l'entorn. Olesa té 240 elements protegits dels quals un 56% és patrimoni immoble, un 20% patrimoni moble, un 14% immaterial, un 6% natural i un 5% documental. Entre els elements més destacats hi trobem les construccions de pedra seca; l’aflor rament geològic de les Ribes Blaves; l’ambient protegit del casc antic; els elements arquitectònics singulars; la Torre del Rellotge, l’olivera olesana i el Portal de Santa Oliva.

El regidor de Cultura de l’Ajuntament d’Olesa, Xavier Rota, assegura que “el més important és que es vetlli perquè aquest catàleg sigui útil”. En aquest sentit, Rota destaca la missió de la Comissió de Patrimoni Municipal a l’hora d’exercir aquest control sobre les actuacions en els elements catalogats i en els seus entorns.

El POUM aconsegueix protegir jurídicament el Patrimoni Històric i Natural d’Olesa per atorgar-li el valor que es mereix. Rota explica que el nou POUM “actualitza el catàleg que hi havia fins ara eliminant els elements que ja no hi són, afegint molts que estaven en perill d’enderroc o de pèrdua i incorpora el patrimoni natural, que a l’anterior normativa no es contemplava”.

La nova normativa reconeix els valors arquitectònics, urbanístics i ambientals dels 240 elements del patrimoni i aprofundeix en el coneixement de la història del municipi fent-la accessible a la ciutadania. Entre d’altres, el POUM protegeix els terrenys de Can Llimona i del camp de futbol -tal i com es va decidir a la consulta de 2015-, també de la llera del riu Llobregat per a què la ciutadania s'hi pugui acostar i en pugui gaudir, i apropa el Parc Natural de Montserrat a la ciutadania.

D’altra banda, la norma incentiva l’obertura del patrimoni a la ciutadania com per exemple, el Portal de Santa Oliva, la Torre del Rellotge o Cal Puigjaner, i possibilita la promoció d'activitats culturals entre les escoles i associacions del municipi per a l’aprenentatge i coneixement de les singularitats històriques d’Olesa. A més, el POUM potencia la visibilitat exterior del nostre patrimoni per atraure visitants d’altres indrets que puguin dinamitzar l’activitat econòmica del municipi.

El nou Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM) va rebre el vistiplau definitiu de la Comissió d’Urbanisme de Barcelona el passat mes de juliol. Ara, l’Ajuntament d’Olesa està a l’espera que la Generalitat publiqui al DOGC el document, acció indispensable per deixar enrere legalment el Pla General d’Ordenació Urbana aprovat el 1993 i perquè entri en vigor la nova normativa.