El Departament de Territori ha portat a terme la senyalització del límit territorial de la nova comarca del Lluçanès a les carreteres de titularitat de la Generalitat de Catalunya. Així, ha instal·lat un total de vuit nous senyals a les carreteres B-431, B-433, C-62 i C-670, corresponents a senyals de localització, formats per plafons d’entrada a la comarca, amb fons verd i lletres blanques majúscules.Els treballs s’han dut a terme durant aquesta setmana i han comptat amb un pressupost de 15.000 euros.

Els senyals s’han instal·lat arran de l’aprovació aquest mes per part del Parlament de Catalunya de la Llei de creació de la comarca del Lluçanès. És un nou pas endavant per anar fent visible aquesta nova divisió administrativa. Cal recordar que recentment el conseller de Territori, Juli Fernàndez i Olivares, i la directora de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC), Miriam Moysset Gil, van fer arribar als representants institucionals del Lluçanès el nou mapa administratiu oficial de Catalunya escala 1/250.000, que inclou la recent creada comarca, així com sengles cartes de presentació del treball.

El Parlament va aprovar el passat 3 de maig la llei de creació de la 43a comarca de Catalunya, el Lluçanès, que inclou nou municipis: Alpens, Lluçà, Olost, Oristà, Perafita, Sant Feliu Sasserra, Sant Martí d'Albars, Sobremunt i Prats de Lluçanès, que n’és la capital.