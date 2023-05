Sant Feliu Sasserra es debat entre donar una oportunitat al Lluçanès o sortir-ne

L’entrada de Sant Feliu Sasserra a la recentment creada comarca del Lluçanès ha marcat la campanya electoral i ha contraposat les dues candidatures que aquest diumenge concorren a les eleccions municipals. Mentre que ERC, que actualment governa al municipi, veu els propers tres anys com «una oportunitat» per valorar com funciona la comarca i decidir definitivament si s’hi manté, la nova candidatura d’Ara Sant Feliu creu que se n’ha de sortir per respondre a la voluntat del poble, que s’hi va mostrar contrari en la consulta de fa 8 anys. Tot plegat, converteixen les eleccions en un plebiscit entre els defensors i detractors del Lluçanès.

De les quatre poblacions que a la consulta del 2015 van tenir un resultat negatiu, només Sant Feliu Sasserra ha entrat a la nova comarca del Lluçanès. Aquesta opció, però, no és definitiva ja que el municipi pot adoptar un acord plenari en el qual manifesti la seva voluntat de reintegrar-se al Bages abans del 31 de març del 2026, deixant de formar part de la comarca del Lluçanès sense cap altre tràmit, ja que no serà fins després de les eleccions municipals del 2027 que es preveu constituir el Consell Comarcal del Lluçanès. Mentre no es creï el Consell els municipis que l’haurien d’integrar conformaran, de forma transitòria, una mancomunitat de municipis.

L’entrada a la comarca ha encès els ànims d’una part de la població, que considera que s’ha tirat pel dret sense respectar la voluntat del poble. Les dues formacions que aquest diumenge participen a les eleccions tenen també posicions contraposades i, tot i que totes dues defensen la voluntat del poble, ERC vol donar una oportunitat a la nova comarca abans de decidir res i Ara Sant Feliu opta per sortir-ne de manera immediata.

La candidata d’ERC a l’alcaldia de Sant Feliu, Marissa Terra, veu aquests tres anys de marge, que té el municipi per decidir definitivament si vol ser del Lluçanès, com «un compromís i una oportunitat a la qual no podem girar l’esquena per responsabilitat i pel bé del nostre poble». Això, creu, els permetrà veure si la nova comarca «pot ser una bona opció per mancomunar serveis, donar millor servei a la gent i per tenir informació veraç i honesta per poder-ho valorar». Si és així, diu, «després ho sotmetríem un altre cop a consulta i que la gent triï». Si per contra, «veiem que és el de sempre i no hi ha res de nou, cap problema sortim del Lluçanès i ens quedem al Bages».

Per la seva banda, l’alcaldable d’Ara Sant Feliu-Ara Pacte Local, Joan Ramon Domènech, es mostra partidari de sortir de manera immediata de la nova comarca, ja que considera que «s’ha aprovat a corre-cuita només per interessos electorals». Lamenta que «a tots els pobles on va sortir el no a la consulta s’ha respectat el vot, excepte al nostre» i, per aquest motiu, se senten «enganyats». Afegeix que «nosaltres no estem en contra de la nova comarca, el que no estem d’acord és en la manera com s’han fet les coses». Domènech opina que amb un projecte com aquest «s’ha de ser transparent amb la gent i explicar els pros i els contres i saber realment quins canvis comportarà i si hi ha beneficis». Per tot plegat, afirma que si la formació governa a l’Ajuntament de Sant Feliu es proposa «respectar la veu del poble i si és possible sortir-ne i treballar des de zero per conèixer realment què ens pot aportar formar part de la nova comarca. No es pot començar la casa per la teulada».

La candidata d’ERC també lamenta la precipitació amb la qual s’ha creat la comarca, i considera que era «un tema per tractar-lo amb tranquil·litat i durant els propers quatre anys, per fer-lo efectiu el 2027». Assegura, però, que un cop aprovada la seva creació «aprofitarem aquesta opció que tenim fins al 2026 per poder dir si ens n’anem amb un simple acord del consistori o ens quedem». De totes maneres, afirma que «és evident que cap ajuntament farà que el poble de Sant Feliu entri al Lluçanès si no vol ser-hi».

El Lluçanès va decidir que es volia convertir en comarca el 26 de juliol de l’any 2015, en una votació que va obtenir el 70,73% dels vots a favor. El sí es va imposar en la majoria de municipis, amb una participació del 55,14%, però hi va haver cinc poblacions, entre les quals Sant Feliu Sasserra, on va guanyar l’opció de continuar formant part de la comarca vigent. No ha estat fins ara, 8 anys després, que el Parlament Catalunya ha aprovat el projecte de Llei de la comarca del Lluçanès, que d’aquesta manera s’ha convertit oficialment en el territori administratiu número 43 de Catalunya, integrat per un total de nou municipis. D’aquests, encara n’hi ha un, Sant Feliu Sasserra, que té l’opció de sortir-ne.