El Lluçanès, una comarca esclatada en una primavera

El que s’havia estat coent a foc lent durant prop de dues dècades, i durant uns anys amb la brasa gairebé somorta, ha revifat i esclatat en tot just una primavera. El Lluçanès com a comarca s’ha fet una realitat palpable en només un trimestre. El que va des del 3 de març, quan tot just la Generalitat va traslladar als alcaldes del territori la intenció de crear oficialment la nova demarcació, fins a aquesta setmana, quan el mateix Govern ha portat a terme la instal·lació dels cartells de carretera que anuncien l’entrada a la que ja és la comarca 43.

El Departament de Territori ha materialitzat la senyalització del límit territorial de la nova comarca del Lluçanès a les que son carreteres de titularitat de la Generalitat de Catalunya. Així, ha instal·lat un total de vuit nous senyals a les vies B-431, B-433, C-62 i C-670, corresponents a senyals de localització, formats per plafons d’entrada a la comarca, amb fons verd i lletres blanques majúscules. Els treballs s’han dut a terme durant aquesta setmana i han comptat amb un pressupost de 15.000 euros. L’esglaó definitiu perquè la nova comarca sigui no només oficial administrativament, sinó també visible físicament.

De fet, cal recordar que recentment el conseller de Territori, Juli Fernàndez i Olivares, i la directora de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC), Miriam Moysset Gil, van fer arribar als representants institucionals del Lluçanès el nou mapa administratiu oficial de Catalunya escala 1/250.000, que inclou la recent creada comarca, així com sengles cartes de presentació del treball.

Amb tot plegat es fa plenament visible la primera fase de culminació d’un procediment que, com es deia, venia gestant-se des de fa prop de dues dècades, però que s’ha accelerat des del mes de març, passant en només tres mesos d’anhel a realitat tangible.

El 3 de març passat tot just el secretari de Governs Locals i relacions amb l’Aran, David Rodríguez González, es va reunir a Olost amb els alcaldes i alcaldesses al Consorci del Lluçanès, l’entitat supramunicipal que fins ara engloba els 13 municipis que eren considerats inicialment en el marc territorial del Lluçanès, per presentar-los l’avantprojecte de llei de creació de la comarca, i anunciar-los que la voluntat era fer-la realitat abans de les eleccions municipals.

Va ser exactament dos mesos després, el 3 de maig, que el Parlament de Catalunya aprovava el projecte de Llei de la comarca del Lluçanès, que d’aquesta manera es convertia oficialment en el territori administratiu número 43 de Catalunya, integrat per un total de nou municipis, amb 80 vots a favor dels grups parlamentaris d’ERC, Junts, la CUP i En Comú Podem, i 49 en contra del PSC, Ciutadans, VOX i el Grup Mixt.

Com ja s’ha anat explicant, aquesta 43a comarca inclou nou municipis: Alpens, Lluçà, Olost, Oristà, Perafita, Sant Feliu Sasserra, Sant Martí d'Albars, Sobremunt i Prats de Lluçanès, que n’és la capital. S’han deixat fora quatre dels inicialment previstos, poblacions on el 'no' al canvi va resultar guanyador en la consulta celebrada el 2015. Només Sant Feliu Sasserra, fins ara al Bages, es manté dels que van tenir un resultat negatiu. Ara bé, tal i com ja va explicar en el seu moment, Sant Feliu pot adoptar un acord plenari en el qual manifesti la seva voluntat de reintegrar-se a la comarca a què estava adscrit anteriorment, acord que s’haurà d’adoptar i comunicar al departament competent en matèria d’Administració local abans del 31 de març de 2026, deixant de formar part de la comarca del Lluçanès sense cap altre tràmit.

El nou Consell Comarcal del Lluçanès es constituirà el 2027, un cop celebrades les eleccions municipals. De moment, es crearà una mancomunitat transitòria que s’encarregarà de gestionar el canvi territorial en els propers quatre anys. El procediment es posarà en marxa a partir de les eleccions municipals d’aquest diumenge. Un cop quedin clars els nous alcaldes de tots els municipis del Lluçanès, hi haurà temps fins el 31 de desembre de 2023 per crear la mancomunitat transitòria. De moment es preveu que en formin part 9 municipis però la voluntat és que se’n sumin més. No serà fins al 2027, després de les següents eleccions municipals, quan es crearà el primer Consell Comarcal del Lluçanès. Fins que no passi això, els municipis del Lluçanès continuaran rebent els serveis que se’ls presten actualment des dels seus consells actuals.