L’entrada de Sant Feliu Sasserra a la recentment creada comarca del Lluçanès hauria passat factura a ERC, que ha perdut l’alcaldia, que tenia des del 1999. La nova candidatura d’Ara Sant Feliu-Ara Pacte Local, que s’havia mostrat partidària de sortir de la nova comarca per respectar la voluntat del poble, ha guanyat les eleccions i Joan Ramon Domènech serà el nou alcalde de Sant Feliu.

Ara Sant Feliu, que es presentava per primera vegada a les eleccions municipals ha obtingut 4 dels 7 regidors del consistori de manera que té majoria absoluta per governar amb 37 vots més que els republicans de Marissa Terra.

A la capital de la nova comarca, Prats de Lluçanès, Junts per Prats ha guanyat a ERC per un resultat molt ajustat, amb només 10 vots de diferència, que els donen 4 regidors a cadascun. La clau per governar estarà, doncs, en mans de Movem Prats, que aquesta legislatura ja ho ha fet amb Junts, i que ara ha obtingut 3 regidors.