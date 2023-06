L’Ajuntament de Prats de Lluçanès ja ha constituït el cartipàs municipal de la legislatura 2023-2027. El nou govern municipal és el resultat d’un acord entre Junts per Prats i ERC, les dues formacions més votades a les eleccions municipals del passat 28 de maig, amb quatre regidors cadascuna. Segons el nou executiu, l’acord presenta «un equip de govern fort», amb 8 regidors i regidores, liderat per Jordi Bruch com a alcalde i Montse Boladeres com a primera tinent d’alcalde.

Les dues parts han assenyalat que el pacte de govern és «ampli, potent i rigorós, elaborat a partir de la generositat i amb visió de futur, i que té en compte la situació social i econòmica del poble de Prats de Lluçanès». També posa el focus en la recent creació de la comarca del Lluçanès, de dimensió històrica, esdevenint «un repte molt seriós i important que des de Prats es vol i s’ha de liderar, al costat de la resta de municipis del Lluçanès, fent polítiques útils per a la gent», ha declarat el nou govern. El pacte de govern entre les dues formacions contempla l’elaboració d’un Pla d’Actuació Municipal, una eina que marcarà les polítiques que s’han de realitzar durant el mandat i que tindrà un fort accent social. També es concreten les actuacions que es faran i la seva calendarització, entre les quals hi ha la reforma del teatre Orient, la rehabilitació i canvi de gespa artificial del camp de futbol municipal, la reforma de la plaça Nova i el carrer del Mercat, la rehabilitació i ús de l’edifici de la Farmàcia Vella, l’inici del projecte d’habitatge social i la creació de l’Escola d’Oficis del Lluçanès. També es preveu potenciar les taules de participació ciutadana; actualitzar i elaborar diferents plans, com el de dinamització econòmica i el d’habitatge; potenciar els pressupostos participatius i definir els usos dels edificis de propietat municipal. El cartipàs municipal El consistori ha aprovat el nou cartipàs municipal amb Jordi Bruch (Junts) com a alcalde i regidor de les àrees d’Urbanisme, Mobilitat, Serveis, Habitatge, Món Rural i Seguretat, creada en aquesta legislatura, Montse Boladeres (ERC) serà primera tinenta d’alcalde i regidora de Promoció Econòmica, Ocupació, Comerç, Mercat i Recursos Humans i Jordi Batriu (Junts), segon tinent d’alcalde i regidor de Cultura, Festes, Turisme, Comunicació i Transparència. El tercer tinent d’alcalde serà Pere Vila (ERC) i portarà les àrees d’Hisenda, Patrimoni i Memòria Històrica, mentre que Pep Peraire (ERC) assumeix les carteres d’Acció Climàtica, Esports i Entitats. Maria Àngels Sala (Junts) serà regidora de Salut, Benestar i Família; Heribert Grifell (Junts) tindrà Participació, Fires i Esdeveniments i Rosa Vilà (ERC) s’encarregarà d’Educació, Joventut i Igualtat.