Si no hi ha cap imprevist, el Lluçanès disposarà d’aquí a quatre anys del seu propi consell comarcal, que culminarà un procés que li haurà permès institucionalitzar la seva identitat com a territori. Un viatge que encara està en ple recorregut però ja se sap que no acabarà igual com començava, perquè alguns dels seus integrants s’han anat despenjant pel camí. L’últim cas, el de Sant Feliu Sasserra, que fa just una setmana saltava del tren i renunciava a la comarca per tornar-se a integrar al Bages.

Fa només un parell de mesos que el Lluçanès naixia oficialment amb l’faprovació de la llei de creació de la comarca. Era el 3 de maig al Parlament, però ja caminava coixa per la renúncia que havien fet quatre municipis convidats que van optar per no integrar-s’hi en base a les consultes populars que s’havien fet el 2015. I encara faltava la sortida de Sant Feliu. En aquestes circumstàncies, el Lluçanès quedava configurat amb 9 municipis bàsicament procedents d’Osona, tret de Sant Feliu Sasserra, que pertanyia al Bages, on ha tornat. A banda de Sant Feliu, també Alpens, Lluçà, Olost, Oristà, Perafita, Prats de Lluçanès (que és la capital), Sant Martí d’Albars i Sobremunt, integraven el mapa de la nova comarca, amb una superfície total de 248,9 km2 i una suma de 6.197 habitants entre els 9 municipis. I així es va mantenir fins dijous passat, en què Sant Feliu Sasserra va aprovar la seva sortida de la comarca en un ple extraordinari convocat pel nou govern d’Ara Sant Feliu, que en campanya ja havia anunciat que si guanyava les eleccions municipals del 28-M, sotmetria a votació del ple la renúncia a ser del Lluçanès. De fet, només Sant Feliu tenia dret a plantejar-ho, segons reconeix la mateixa llei aprovada el maig, pel fet d’haver estat l’únic municipi on el no a ser de la nova comarca es va imposar a les consultes del 2015, i en canvi, s’hi va acabar integrant. Sense Sant Feliu Sasserra, el Lluçanès s’ha quedat amb 8 municipis i ha perdut el tercer més poblat dels que tenia fins ara la comarca. El nou mapa territorial ocupa ara una superfície de 226,5 km2 i té 5.586 habitants, 611 menys que quan incorporava Sant Feliu. D’aquesta manera, la comarca veia reduïdes encara més les aspiracions que havia tingut en els inicis de tot aquest procés coincidint amb les consultes populars al conjunt del territori que històricament l’ha configurat, amb un total de 13 municipis que potencialment haurien pogut configurar la comarca. Les consultes es van fer el juliol del 2015 a cada un d’aquests municipis, i en cinc d’ells es va imposar el no a la nova comarca. A Sant Feliu el resultat va ser tan ajustat (el no va guanyar amb 173 vots mentre que el si en va obtenir 153 en un cens de 544 electors) que en el procés per constituir la comarca reiniciat fa només uns mesos, s’hi va acabar integrant. Tanmateix, en aquest cas tenia l’opció de renunciar-hi mitjançant un acord de ple per al qual hi havia temps fins el 30 de març del 2026, tot i que el nou govern d’Ara Sant Feliu no ha volgut esperar tant i s’ha avançat a la data. Els altres quatre municipis que en la consulta del 2015 van refusar ser del Lluçanès, ja en van quedar al marge d’entrada, i això va fer que la nova comarca ja nasqués més petita del que hauria pogut ser. Es tracta de Sant Agustí de Lluçanès, Sant Boi de Lluçanès, Sant Bartomeu del Grau, i Santa Maria de Merlès. Si la comarca hagués prosperat amb els 13 municipis plegats, a dia d’avui el Lluçanès tindria 7.980 habitants (2.394 més que ara), i una extensió de 368,1 Km2 (ara en té 141,59 menys). De la mancomunitat al consell A partir d’ara, les 8 poblacions que actualment conformen la comarca del Lluçanès es constituiran en una mancomunitat de municipis que s’haurà d’haver formalitzat abans del 31 de desembre d’enguany. Aquesta mancomunitat serà la base del futur Consell Comarcal del Lluçanès, que s’institucionalitzarà a partir dels resultats de les eleccions municipals del 2027 en aquest territori.