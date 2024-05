Mor Josep Pujol i Boladeras, que va ser alcalde de Sant Agustí de Lluçanès durant 28 anys

Josep Pujol i Boladeras, que va ser alcalde de Sant Agustí de Lluçanès durant 28 anys, ha traspassat a l'edat de 72 anys. Pujol va ser regidor des del 1983 durant tres mandats i alcalde des de l'any 1995.

Va ser un dels batlles més longeus d'Osona. L'any 2023 va anunciar que no es tornava a presentar com a candidat per Junts. El Consorci del Lluçanès i altres institucions com l'Ajuntament de Prats de Lluçanès han expressat el condol en conèixer la notícia. El sepeli es farà aquest dimecres.