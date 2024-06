«La coca estrella de Sant Joan és la de crema i pinyons, però hi ha altres opcions»

Del 2007 al 2018 va ser Regional Manager de Huawei. Viatges amunt i avall amb poc temps per conciliar amb la vida familiar fins que arriba el moment de fer un canvi radical. Deixa la multinacional xinesa per emprendre un repte que poc té a veure amb les tecnologies de la comunicació. El recorregut vital fa una aturada al seu poble, Olost, al Lluçanès. L’objectiu, portar el forn de pa del seu sogre que es jubilava, Cal Parra. Conscient que la formació és bàsica per posar-se al dia de qualsevol activitat, Romà Alonso Robles (Barcelona 1980) decideix convertir-se en alumne de la Baking School, l’Escola de Flequers que el Gremi té a Sabadell. El 2019, al cap de poques setmanes d’haver-se donat d’alta d’autònom aconsegueix el primer reconeixement per la millor coca salada de Catalunya, un reexit experiment que va fer realitat amb la col·laboració d’Oriol Rovira, restaurador de Sagàs. Va ser el primer dels premis perquè després arribarien al millor llonguet (2022), a la millor coca de Sant Joan (2022) i a la millor mona de Pasqua (2023). Un periple curt que ha convertit Cal Parra en un punt de pelegrinatge a la recerca de les millors coques i els millors pans. Romà Alonso pertany a la nova generació de flequers que treballen a consciència la massa mare com a millor forma de diferenciar-se dels forns de pa industrialitzats o del pa congelat que es torra al mateix establiment de venda. Disposa d’un forn tradicional que s’alimenta de llenya que, majoritàriament, procedeix de boscos d’Osona. La farina, per poc que pugui, també és de proximitat. El flequer és fill d’una família barcelonina que es va establir a Olost a principis de la dècada dels vuitanta del segle passat. Aquí hi ha fet arrels, on amb la seva parella, la Maria, tenen tres fills.

Sembla un salt al buit passar d’una tecnològica a portar un forn de pa.

A Huawei havia fet carrera i m’havien donat responsabilitats de coordinació de zones. Era, però, una vida molt nòmada amb viatges per tota la península desplegant projectes, relacionats amb la telefonia mòbil. Amb la meva dona ens plantejàvem si aquest tipus de vida es podia allargar gaires anys, si valia la pena... Amb la jubilació del meu sogre, li vaig plantejar a la meva dona la possibilitat de fer-nos càrrec del negoci familiar. Era conscient que es tractaria d’una gran aventura. Jo, ni la massa mare, ni la massa brioix, no les coneixia perquè el meu món havia estat el digital. Aquí, havia de treballar amb les mans i dominar conceptes com l’acidesa, la humitat, l’habilitat manual...

I es va plantar a la Baking School per aprendre.

Segurament és el lloc de tot l’estat on es fan les propostes més interessants i innovadores relacionades amb el pa, les coques i la brioxeria. Plantegen processos diferents al que ha estat la fleca convencional. Tothom em va aconsellar adoptar aquesta manera de fer més artesana perquè les empreses grans, industrialitzades, dominen un important nínxol de mercat.

I vostè es va convertir en el forner de Cal Parra d’Olost.

La fleca la va crear a principis de la dècada dels 80 el meu sogre. Jo, des de fa cinc anys, en soc la segona generació.

Les coques us han donat una important projecció. Què tenen d’especial?

Vaig tenir dues referències, la del meu sogre, que eren molt bones, i la de l’Àngel Zamora, reconegut mestre forner de la Garrotxa. Amb la coca de forner vaig canviar el llard per oli d’oliva, però inicialment em sortien malament. Vaig haver d’anar corregint processos fins trobar el punt ideal.

I amb la coca de Sant Joan què no hi pot faltar mai?

Mantega, sí o sí, per molt que darrerament s’hagi presentat algun brioix vegetal que no en porta. El gust que li dóna la mantega és inigualable per molt que hi posem canyella, matafaluga, anís o flor de taronger. Si la pasta està ben fermentada, amb sucre, mantega i ou, el gust és immillorable.

El gruix de la massa hi deu tenir alguna cosa a veure.

Aconseguir el gruix de la coca de Sant Joan premiada va comportar moltes proves . Finalment vaig decidir que el mínim de gruix de la massa havia de ser de 4,5 mm, que una vegada fermentada i cuita es triplica o quadruplica el volum. El brioix és màgic. Els acabats cadascú se’ls tria al seu gust. La coca estrella de Sant Joan és la de crema i pinyons, però hi ha altres opcions. Hi ha qui la vol només amb ametlla; altres cabell d’àngel amb ametlla i cireres... La més fotografiada és la de fruita confitada perquè té més colors.

En l’època que tot s’ha de programar amb temps, quan us arriben les primeres comandes de coques de Sant Joan?

Quinze dies abans arriben les primeres comandes. Les primeres solen ser d’entitats o persones que en volen moltes. A diari anem fent llista. Els darrers dies abans de la revetlla comporten moltes hores de feina.

El radi de clients fins on arriba?

En el cas de les coques, la majoria de clients són locals. A Olost, que som dos forns, la tendència és comprar a casa. El mateix passa als altres pobles de la comarca que tenen forns. Sí que hi ha famílies del Bages i d’Osona que normalment ja venen el cap de setmana a comprar el pa que aprofiten per endur-se’n les coques de Sant Joan.

Hi ha persones i famílies que pelegrinen per anar a buscar el pa que els agrada.

Cada vegada hi ha més gent que els agrada els tipus de pa fet amb massa mare i un punt d’acidesa. Ens ve gent de tot arreu que un bon dia ens van descobrir i s’acaben fidelitzant. Es recupera la tendència de comprar per mitja setmana o per tota, com feien habitualment les cases de pagès. Volen peça de quilo tallada i la congelen.

Curiosament el seu primer premi va ser d’una coca salada.

Una vegada trobada la base desitjada, amb oli d’oliva, vaig enfornar-la sense posar-hi sucre. Posteriorment hi vaig afegir la sobrassada i la mel que em va recomanar l’Oriol Rovira d’Els Casals de Sagàs. La vam tastar i, realment, és una coca potent. Encara ara, quatre anys i mig després, hi ha clients que n’encarreguen. Sempre tinc sobrassada dels Rovira perquè és bona part de l’èxit de la coca.

Del quatre premis que l’hi han atorgat, el darrer ha estat per la Mona de Pasqua.

El brioix és molt semblant al que faig servir per la coca de Sant Joan. Vaig fer alguna petita modificació per incorporar-hi l’ou dur abans d’entrar al forn.

Els reconeixements no venen sols.

Hi ha amics del sector que m’ham empès a presentar-me a premis, tot i jo pensava que seria un destorb el desplaçament a Barcelona i les hores de participar en un concurs. He constatat que els premis, com els de les coques, et donen una repercusió immediata, encara que amb el pas de les setmanes es va desinflant. El balanç final, però, és que acabes tenint alguns clients més.

Petits forners com vostè ofereixen molts tipus de pa.

El que cal fer és distingir-se dels altres i també dels més grans que ja ofereixen pans de sègol, xeixa o espelta. Hem de ser excepcionals en els pans que fem.

La societat veu com creix l’impacte de les al·lèrgies en l’alimentació.

Cada vegada més clients demanen els components que està fet un pa o una coca perquè és intolerant o al·lèrgic. Aquí, al nostre forn, sempre recomanem anar a establiments molt especialitzats perquè a obradors petits com el nostre és inviable eliminar tots els rastres que, per exemple, es poden trobar a les eines que fem servir rutinàriament. a l’obrador.

Sempre s’ha dit que la feina de forner és dura, que es treballa a les nits i perjudical pera la salut.

El fet de treballar amb massa mare, amb fermentació lenta, no només fa millor el pa sinó la vida del forner. Tornem als orígens, abans que s’inventés el llevat. Jo faig una horari relativament normal, si més no en relació amb els de generacions anteriors. Els forners d’abans treballaven a la tarda i vespre, mentre durant la nit el pa fermentava. En els darrers cinquanta anys ha estat diferent, amb el forner treballant de nit: pastant, fermentant el llevat i coent. Era un procés més ràpid i seguit que no pas ara. Això ha passat a la història.

Comenta que ha de treballar d’una forma molt programada. La seva feina anterior el deu ajudar.

Una bona organització ajuda molt a tirar endavant les feines d’un obrador, encara més si tens alguna persona que et doni suport i ha de complir uns horaris determinats. Tothom ha de poder conciliar i això és possible amb una bona planificació.

Els quatre cantons Tothom té el què es mereix? No. Millor qualitat i pitjor defecte. Perseverança/Impulsivitat. Quant és un bon sou? El que et permet tenir una estabilitat emocional. Percep pressió estètica social? Jo no, però hi ha qui la pateix. Quin llibre li hauria agradat escriure? Bons propòsits de Joan Barril i Joan Ollé. Una obra d’art. Ok Computer de Radiohead. En què és expert? En recuperar-me de caigudes. Què s’hauria d’inventar? La política amb talent. Déu existeix? No ho crec. Quin personatge històric o de ficció convidaria a sopar? Al Dr. House. Un mite eròtic. L’actriu Elisabeth Shue . Acabi la frase. La vida és... Meravellosa. Si més no voldria que sempre fos així. La gent de natural és bona, dolenta o regular? Bona, en general. Tres ingredients d’un paradís. Farina, aigua i sal (Coincidim amb el meu fill, Marçal). Un lema per a la seva vida. «Haber pedido muerte» que repetía l’Andreu Buenafuente.

