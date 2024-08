Olost votarà el 20 d'octubre la seva possible sortida del Lluçanès

Olost ja té data i pregunta de cara a la consulta ciutadana ja anunciada sobre la seva continuïtat o no a la comarca del Lluçanès. Es preveu per al diumenge 20 d’octubre a l’espera que l’alcalde, Gil Salvans, signi el decret de convocatòria i es ratifiqui al ple del setembre; i es demanarà als ciutadans si volen que Olost iniciï els tràmits per sortir de la comarca del Lluçanès, amb una resposta binària de sí o no.

La consulta arribarà poc més d’un any després que Sant Feliu Sasserra abandonés el projecte per decisió plenària de l’equip de govern, que té majoria. Això va deixar la comarca amb 8 municipis dels 13 amb què inicialment havia previst de crear-se, i ara se’n podria despenjar Olost, que és el segon més poblat del territori després de Prats, si així ho decideix la ciutadania a través de la consulta de l’octubre, que serà vinculant si la participació no és excessivament baixa. No s’han posat xifres, però Salvans confia que se superarà el 38% que hi va haver en la primera consulta del 2015, que es va fer conjuntament a tots els municipis, i en la qual Olost es va pronunciar a favor de crear la comarca amb un 63% dels vots.

Nou anys després, la percepció ha canviat, i no pas pel que fa al sentiment de pertinença sinó pels dubtes que genera en l’actual govern l’eficiència que puguin tenir les noves institucions comarcals tal com es plantegen, apunta Salvans (d’Independents). «És per una qüestió purament administrativa perquè ens sentim totalment del Lluçanès, però ens preocupa l’eficiència d’una administració tan gran per a tan poques persones», sosté l’alcalde, crític amb l’adopció d’una fórmula conforme a «una llei de consells comarcals que ja té 40 anys i està desfasada». Considera que l’estructura d’un consell comarcal «per a un territori com el Lluçanès, de 6000 habitants, amb 19 consellers, amb gerències, secretaries i intervenció..., és crear un òrgan feixuc», i en aquest sentit apunta que «Olost sempre ha defensat que tindria més sentit que l’òrgan de gestió no fos el Consell Comarcal sinó la pròpia Mancomunitat o diguem-ne com vulguem, però que no sigui un òrgan tan administratiu i polititzat sinó de gestió directa per ser més eficient». Recorda que el municipi ja va fer aquestes reflexions i en va deixar constància a l’hora de definir els estatuts de la Mancomunitat que ara s’està creant «amb unes esmenes que ens van tombar», i és en aquestes circumstàncies que ara es posa en dubte la continuïtat del municipi a la comarca.

Amb tot i això, el govern municipal no farà campanya ni pel si ni pel no, si bé «exposarem tot allò que ens ha portat a aquesta situació». El que té clar Salvans és que «com a Ajuntament, intentarem fomentar el màxim la participació», i s’organitzaran «un parell o tres de debats amb gent del si i del no, perquè cadascú exposi els seus arguments i d’aquesta manera la ciutadania pugui votar amb el màxim d’informació possible». El 20 d’octubre podran votar els majors de 16 anys empadronats al municipi entre les 9 del matí i les 8 del vespre en una única seu amb dues meses com en la resta d’eleccions en aquest municipi.

La consulta es farà en ple procés de creació de la Mancomunitat de municipis que ha de gestionar provisionalment el territori fins a la constitució, el 2027, d’un Consell Comarcal propi que es configurarà a partir dels resultats de les eleccions municipals d’aquell mateix any. Alguns ajuntaments ja han aprovat per ple la seva adhesió a la Mancomunitat i altres ho faran al llarg d’aquest estiu, però Olost s’esperarà a tenir els resultats de la consulta. Si guanya el ‘no’ i, per tant, es queda al Lluçanès, el ple del novembre aprovarà l’adhesió a la Mancomunitat «i treballarem amb la resta de municipis per mirar que la gestió de la comarca sigui el més eficient possible i es pugui decidir el màxim des del territori», apunta Salvans. Si el poble decideix sortir del Lluçanès., s’iniciaran els tràmits per tornar a Osona amb el Consell Comarcal i la Generalitat.

Un territori que s’ha enxiquit

Si finalment Olost acaba sortint de la comarca, el Lluçanès veurà reduïda pràcticament a la meitat tant la seva superfície com la seva població respecte a les aspiracions inicials, en què tot apuntava que seria una comarca amb 13 municipis. En aquest cas, amb la suma d’Alpens, Lluçà, Olost, Oristà, Perafita, Prats de Lluçanès, Sant Agustí de Lluçanès, Sant Boi de Lluçanès, Sant Bartomeu del Grau, Sant Feliu Sasserra, Sant Martí d’Albars, Santa Maria de Merlès i Sobremunt, s’hauria configurat una comarca que ara tindria 8.093 habitants i una extensió de 368 km2. Finalment, però, es va crear amb 9 municipis perquè Sant Agustí, Sant Boi, Sant Bartomeu i Santa Maria de Merlès se’n van desmarcar ja de bon començament, de manera que el Lluçanès naixia amb poc més de 6.200 habitants i una extensió de 249 km2. Fa poc més d’un any en va sortir Sant Feliu Sasserra, de manera que la comarca es reduïa als 5.679 habitants i a 226,5 km2, i si finalment Olost també acabés marxant, es quedaria amb 4.461 habitants i 197 km2 de superfície.