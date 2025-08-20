Detingut un jove per agressió sexual i exhibicionisme a la festa major d’Olost
Els Mossos van arrestar l'home, de 24 anys, la matinada de diumenge
ACN
Els Mossos d'Esquadra van detenir la matinada de diumenge un home de 24 anys per exhibicionisme i agressió sexual a unes noies durant la festa major d'Olost (Lluçanès). Els fets van passar durant les festes del poble, moment en què el jove hauria fet tocaments i ensenyat les parts íntimes a les víctimes. El Consorci del Lluçanès i tots els ajuntaments que en formen part han volgut expressar "rebuig absolut" a qualsevol forma de violència masclista, agressió i assetjament sexual. "Condemnen fermament qualsevol acte que causi danys físics, sexuals o psicològics a la nostra ciutadania. Les nostres festes majors han de ser espais segurs i de convivència, on tothom pugui gaudir sense patir intimidacions ni violències", continua el comunicat.
En aquest sentit, fan una crida a la "tolerància zero" davant les agressions masclistes i insten a treballar conjuntament per erradicar-les i avançar cap a una societat més justa i igualitària. "És responsabilitat de totes i tots -administracions, entitats i persones- actuar amb urgència i perseverança per assolir una igualtat real i efectiva, i per incorporar aquest rebuig a les violències sexuals en el nostre dia a dia, tant als municipis com al conjunt del país", conclou el comunicat.
- Una forta tempesta colpeja la Seu d'Urgell i Puigcerdà amb calamarsa i inundacions: 'L'àvia diu que fa anys que no veia ploure així de fort
- Així pots rectificar en línia la teva vida laboral per augmentar la cotització a la Seguretat Social
- Mor als 75 anys Víctor Feliu, l'activista manresà en majúscules
- Una manresana, guanyadora de la primera beca al talent emergent de la Fundació Cultural Latin Grammy
- Mor un català de 37 anys mentre feia pesca submarina a Bali
- El misteri dels esquís perduts en ple centre de Manresa a l'estiu
- Necrològiques del 19 d'agost de 2025
- La comissaria dels Mossos inundada i la piscina tancada: els efectes de la forta tempesta a la Seu d'Urgell