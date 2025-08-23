El segon premi de la Loteria Nacional deixa 120.000 euros a Prats de Lluçanès
La butlleta amb el número afortunat, el 65.927, s'ha venut a l'administració número 1 d'aquesta localitat
La Loteria Nacional d'aquest dissabte, 23 d'agost, ha deixat 120.000 euros a Prats de Lluçanès.
La fortuna ha arribat amb el segon premi del sorteig, valorat amb 120.000 euros la butlleta, amb el número 65.927, que s'ha venut a l'estanc i administració de loteria número 1 d'aquesta localitat. Aquest establiment, situat al número 17 del carrer Major de Prats, ja va repartir un altre premi gran el setembre del 2023. En aquell cas, van ser 1.185.962,96 euros, que hi va esquitxar una butlleta de sis encerts de la Primitiva que s'havia validat en aquesta administració.
