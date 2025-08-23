El segon premi de la Loteria Nacional deixa 120.000 euros a Prats de Lluçanès

La butlleta amb el número afortunat, el 65.927, s'ha venut a l'administració número 1 d'aquesta localitat

Administració número 1 de Prats de Lluçanès

Administració número 1 de Prats de Lluçanès / Google

Jordi Escudé

Jordi Escudé

Prats de Lluçanès

La Loteria Nacional d'aquest dissabte, 23 d'agost, ha deixat 120.000 euros a Prats de Lluçanès.

La fortuna ha arribat amb el segon premi del sorteig, valorat amb 120.000 euros la butlleta, amb el número 65.927, que s'ha venut a l'estanc i administració de loteria número 1 d'aquesta localitat. Aquest establiment, situat al número 17 del carrer Major de Prats, ja va repartir un altre premi gran el setembre del 2023. En aquell cas, van ser 1.185.962,96 euros, que hi va esquitxar una butlleta de sis encerts de la Primitiva que s'havia validat en aquesta administració.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Adeu al para-sol: el nou invent que fa ombra a quatre persones arriba a les platges espanyoles
  2. Forestals bagencs i moianesos a Zamora expliquen la seva experiència: «Ens sentim més valorats aquí que a Catalunya»
  3. Una família del Bages passa 10 hores en alta mar per la desaparició d'un tripulant del seu creuer
  4. Una sentència condemna Sant Joan de Vilatorrada a pagar 255.500 euros a un veí per fer servir els seus terrenys com a pàrquing d'una escola
  5. Una baralla en un bar entre pare i fill a Manresa obliga els Mossos a intervenir
  6. Una dona en estat greu arriba a l'hospital gràcies a haver estat evacuada en autoescala a Manresa
  7. Fa 15 anys que aterra dos pobles de la Garrotxa: crema garatges, agredeix treballadors i fereix el bestiar
  8. Oasis del Solsonès per gaudir del darrer sospir de l’estiu

WhatsApp incorpora una funció revolucionària: mai més t'oblidaràs d'enviar missatges

WhatsApp incorpora una funció revolucionària: mai més t'oblidaràs d'enviar missatges

A Catalunya van morir l'any passat el doble d'arbres que el 2022 i el 2023

A Catalunya van morir l'any passat el doble d'arbres que el 2022 i el 2023

El segon premi de la Loteria Nacional deixa 120.000 euros a Prats de Lluçanès

El segon premi de la Loteria Nacional deixa 120.000 euros a Prats de Lluçanès

Igualada tremola amb la tronada i Sant Bartomeu ja és a Santa Maria

Igualada tremola amb la tronada i Sant Bartomeu ja és a Santa Maria

Mor Javier Cid, col·laborador de Sonsoles Ónega a Antena 3 i referent del periodisme i la defensa del col·lectiu LGTBIQ+

Mor Javier Cid, col·laborador de Sonsoles Ónega a Antena 3 i referent del periodisme i la defensa del col·lectiu LGTBIQ+

Apareix un obús de la Guerra Civil amb càrrega explosiva prop del Càmping Gironella

Apareix un obús de la Guerra Civil amb càrrega explosiva prop del Càmping Gironella

Agustín Ubal, nou jugador del Baxi Manresa: «Volia estabilitat en la meva carrera i un lloc on explotar»

Agustín Ubal, nou jugador del Baxi Manresa: «Volia estabilitat en la meva carrera i un lloc on explotar»

Una fuita d'aigua inunda un carrer a Piera

Una fuita d'aigua inunda un carrer a Piera
Tracking Pixel Contents