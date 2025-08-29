Crema el paller d'una granja d'Olost
Les tasques d'extinció s'han allargat més de quinze hores
Set dotacions dels Bombers de la Generalitat han treballat aquest dijous en l'incendi que crema un cobert de palla a l'exterior d'una granja d'Olost. El cos va rebre l'avís ahir, a les 18.49 hores. El foc va cremar 120 bales de palla. Així i tot, fonts del cos garanteixen que no hi ha perill de propagació ni cap animal afectat.
Durant el dia d'ahir i fins aquest matí, els bombers han fet tasques de contenció i extinció de les flames. Aquest divendres al matí, tres dotacions continuen treballant al lloc dels fets perquè el paller encara fumeja.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- La Guàrdia Civil descarta un motiu violent en la mort de la dona de Tarragona que es va precipitar des d'una furgoneta a Osca
- La Guàrdia Civil investiga la mort d'una veïna de Manresa en caure d'un cotxe en marxa a Osca
- «A les terrasses del Passeig no aspiro a fer-hi molts diners»
- La pluja refreda un Tap'Antic de bogeria
- Els veïns de la Rasa dels Molins denucien que pateixen una plaga de l’escarabat dels oms
- Aquest és el dia de la setmana amb més robatoris a les llars catalanes
- Una vintena de municipis de l’àrea central paguen un IBI superior a la mitjana catalana
- Festa Major de Manresa 2025: què fer aquest dijous 28 d’agost?