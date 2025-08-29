Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Crema el paller d'una granja d'Olost

Les tasques d'extinció s'han allargat més de quinze hores

Incendi d'un paller a Olost

Incendi d'un paller a Olost / Bombers de la Generalitat

Alba Díaz

Alba Díaz

Manresa

Set dotacions dels Bombers de la Generalitat han treballat aquest dijous en l'incendi que crema un cobert de palla a l'exterior d'una granja d'Olost. El cos va rebre l'avís ahir, a les 18.49 hores. El foc va cremar 120 bales de palla. Així i tot, fonts del cos garanteixen que no hi ha perill de propagació ni cap animal afectat.

Durant el dia d'ahir i fins aquest matí, els bombers han fet tasques de contenció i extinció de les flames. Aquest divendres al matí, tres dotacions continuen treballant al lloc dels fets perquè el paller encara fumeja.

TEMES

