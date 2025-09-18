Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Ferit un motorista en una sortida de via a Prats de Lluçanès

L'accident va tenir lloc, ahir, a 1/4 de 8 del vespre

Una ambulància del SEM

Una ambulància del SEM / SEM

Alba Díaz

Alba Díaz

Manresa

Un motorista ha resultat ferit aquest divendres al vespre després d'accidentar-se a Prats de Lluçanès. Segons fonts dels Bombers, el motorista conduïa per la BP-4653 quan, a les 20:11 hores, va patir una sortida de via.

Una dotació dels Bombers i una ambulància del SEM es van traslladar fins al lloc dels fets per atendre el ferit. Posteriorment, va ser traslladat a l'hospital de Vic.

