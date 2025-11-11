Santa Eulàlia de Puig-oriol acollirà una jornada sobre la transhumància
L'activitat es durà a terme el pròxim dissabte, 15 de novembre, i inclourà una exposició sobre cartografia de camins ramaders, debats amb experts i un dinar casolà
Debatre sobre la transhumància des de diferents punts de vista i conèixer les iniciatives que es duen a terme per preservar els camins ramaders és l'objectiu de la novena edició de la Jornada de Transhumància al Lluçanès, que arriba aquest cap de setmana a Santa Eulàlia de Puig-oriol. L'activitat es durà a terme el pròxim dissabte, 15 de novembre, i inclourà exposicions i debats amb experts sobre la història i els reptes de futur dels camins ramaders. Abans de començar, hi haurà un dinar casolà a Cal Penyora. Els interessats a assistir-hi han de reservar abans de dijous 13 a info@camiramaderdemarina.cat.
La jornada començarà, a un quart de quatre de la tarda, al Centre d'estudis i recursos de la transhumància, amb una obertura i presentació de la mà de l'alcaldessa de Lluçà, Glòria Colom. Seguidament, hi haurà la inauguració d'una exposició sobre cartografia dels camins ramaders, a càrrec de Joan Rovira, historiador i expert en camins ramaders. La mostra permetrà descobrir una exposició molt completa de diferents mapes ramaders, de diferents països i reflexionar sobre la seva història i la seva preservació.
A partir de dos quarts de cinc, al local social, tindrà lloc una xerrada sobre la dinamització del Camí Ramader de Marina, a càrrec de la tècnica Íngrid Vilardaga, Joan Rovira, i el pastor Daniel Giraldo. La conferència servirà per exposar el projecte Camins de vida, una iniciativa que permet recuperar el traçat del Camí Ramader de Marina amb el pas del ramat de cabres de Daniel Giraldo, amb l'objectiu de reivindicar un patrimoni que cal conservar. Enguany, ja s'ha celebrat la tercera edició d'aquest projecte que, no només reivindica el pas del bestiar al llarg del camí, sinó que també deixa empremta als pobles per on passa amb activitats amb els veïns i les escoles.
L'objectiu de la jornada és oferir diferents punts de vista sobre la pràctica de la transhumància. Així, també hi haurà un debat sobre els camins ramaders, de la mà de Frederic Tormo, agent rural, Josep Sagués, propietari, i Salvador Vilà, escriptor i excursionista, a dos quarts de sis de la tarda.
Reconeixement al pastor Josep Salvans "Cuca"
Finalment, es farà un reconeixement a Josep Salvans, més conegut com el "Cuca" d'Olost per haver-se dedicat a la pastura d'un ramat d'ovelles al llarg de la seva vida i per la seva vinculació i compromís amb la cultura popular de la comarca.
- El restaurant de Manresa 'amagat' que ha conquerit Tripadvisor: 'Menjar-hi és tota una experiència
- Vas al lavabo a la nit? Això recomana un uròleg per evitar-ho
- Kilian Jornet, sobre la paternitat a l'esport d'elit: “Abans actuava més per impuls; ara penso més en el que deixo enrere”
- Un home deixa 10 euros al compte durant 20 anys i això és el que li queda
- «La proporció de vídeos que ens envia la gent és molt més gran a Catalunya que a la resta de l’Estat»
- Rosalía llueix formació clàssica a 'Lux', segons Jordi Savall: «Quan canta se li noten uns coneixements musicals profunds, com als Beatles»
- Bellver suplica als veïns amb segona residència que posin la brossa on toca
- Un accident entre tres vehicles fa tallar durant dues hores carrils de la C-25, a Manresa