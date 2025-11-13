Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Agredeix una dona colpejant-la amb una copa de vidre a Prats de Lluçanès: li demanen 4 anys i mig de presó

A l'autora dels fets se l'acusa d'un delicte de lesions, pel qual serà jutjada a l'Audiència Provincial de Barcelona

La víctima va resultar amb diverses ferides incisives d'entre 6 i 7 cm a la cara i ha patit seqüeles de neuràlgia del nervi facial

El judici se celebrarà el dimecres 19 de novembre a l'Audiència de Barcelona

El judici se celebrarà el dimecres 19 de novembre a l'Audiència de Barcelona / Arxiu Particular

Xavi Moraleda

Xavi Moraleda

Manresa

La Fiscalia demana 4 anys i mig de presó per a una dona que va agredir a una altra colpejant-la amb una copa de vidre en repetides ocasions. Els fets van tenir lloc el març de 2023 en un bar de Prats de Lluçanès i, a conseqüència, la víctima va resultar amb diverses ferides de gravetat per les quals va requerir uns quants punts de sutura que li han deixat cicatrius al rostre. A l'agressora, se l'acusa d'un delicte de lesions.

El violent atac es va produir pels volts de les 10 h del vespre a l'interior d'un establiment del passeig Lluçanès. Les causes que van propiciar l'agressió no han transcendit.

Arran de l'agressió, la víctima va resultar amb diverses ferides incisives d'entre uns 6 i 7 centímetres a la cara, per les quals va requerir diversos punts de sutura. A més, ha patit seqüeles de neuràlgia del nervi facial amb afectació al pavelló auricular i un perjudici estètic per les cicatrius que li han quedat al rostre.

L'acusació demana que l'agressora indemnitzi la víctima amb 163.000 euros (3.300 per les lesions causades i 13.000 per les seqüeles).

Aquest cas va ser instruït inicialment al jutjat de primera instància i instrucció n. 5 de Vic i el judici se celebrarà el dimecres 19 de novembre a l'Audiència Provincial de Barcelona.

TEMES

