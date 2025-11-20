Dos incendis en cuines de restaurants en un matí: crema una fregidora a Sant Feliu Sasserra i una barbacoa a Esparreguera
Han hagut d'atendre diverses persones que es trobaven a l'establiment del Lluçanès per inhalació de fum, entre elles, la persona que ha intentat apagar el foc amb un extintor
Dos incendis originats en cuines de restaurants han afectat un establiment de Sant Feliu Sasserra (Lluçanès) i un altre d'Esparreguera (Baix Llobregat) en menys d'una hora i mitja de diferència. En ambdós casos, els Bombers de la Generalitat s'han hagut d'activar per extingir els focs. Al Lluçanès, el SEM ha hagut d'atendre diverses persones per haver inhalat fum, entre elles, la que ha refusat abandonar l'espai per intentar apagar les flames amb un extintor.
A Sant Feliu Sasserra, el foc ha afectat la fregidora i el sistema de ventilació d'un restaurant del carrer de Sant Pere Almató. L'incendi s'ha declarat pels volts de 2/4 de 9 d'aquest matí i, de seguida, aquells que es trobaven a l'interior, com també alguns veïns de la vora, han sortit a l'exterior. Una d'elles, però, s'hi ha quedat per intentat apagar-lo i ha acabat inhalant fum. En conseqüència, diverses persones han hagut de ser ateses pel SEM.
Els Bombers s'han activat amb 5 dotacions per a aquesta incidència i, en arribar al lloc, han extingit l'incendi, han revisat els subministraments de gas i electricitat i han ventilat l'espai.
A Esparreguera, l'incendi ha tingut lloc a la cuina d'un restaurant del carrer de la Fresa pels volts de les 9.53 h del matí. Com relaten fonts dels Bombers, el foc s'ha originat en una barbacoa interior i també ha afectat la campana extractora. Tot i això, cap de les persones que hi havia a l'interior ha resultat ferida perquè han abandonat l'espai a temps. Després d'extingir-lo, el cos de seguretat ha iniciat les tasques de ventilació i l'espai ha quedat lliure de fum a 3/4 d'11.
