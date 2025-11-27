Els treballadors de l'empresa de recollida de residus al Lluçanès faran vaga del 5 al 12 de desembre
Afectarà 37 municipis, també de la comarca d'Osona
Els treballadors de les escombraries faran vaga pel Mercat Medieval de Vic i la Fira de l'Avet per reclamar millores
Lourdes Casademont
Els treballadors de l'empresa PreZero, encarregada del servei d'escombraries a 37 pobles d'Osona i Lluçanès, faran vaga del 5 al 12 de desembre. Es tracta de dies de molta activitat a punts com Vic o Espinelves on se celebrarà el Mercat Medieval i la Fira de l'Avet. Un dels membres del comitè d'empresa, Toni Davesa, explica a l'ACN que són conscients de la "complexitat" d'aquells dies, però admet que "no tenen més sortida" perquè les negociacions per al nou conveni han arribat a un punt mort amb la direcció després de més d'un any parlant-ne. Es queixen que l'oferta de l'empresa "és molt per sota" del que els tocaria per "posar-se al dia" de les millores que reclamen des de fa temps. També volen un quart torn per conciliar amb la família.
Els treballadors denuncien que l'empresa els proposa esperar cinc anys a cobrar el que ells creuen que ja els tocaria ara. "No podem seguir així", es queixa Davesa. Els treballadors fins i tot han obert la porta a acceptar un augment de salari progressiu per als pròxims anys. "Amb els diferents contractes que hi ha hagut, ens hem anat quedant enrere (...) i se'ns va dir que, amb el concurs nou -l'actual- les coses s'arreglarien", assenyala. "Però entre una cosa i l'altra han passat cinc anys ja i ens hem quedat per sota, la gent ha dit prou", afegeix.
L'altra demanda és la creació d'un quart torn. "Treballem sis dies a la setmana i ja fa anys que ho portem fent", assenyala. La plantilla inclou 86 treballadors, alguns amb antiguitats de deu i vint anys.
El dia 2 de desembre hi ha prevista una reunió de conciliació al Tribunal Laboral amb la direcció per intentar buscar una solució i no haver de recórrer a la vaga. "Encara som a temps d'aturar-la i és molt greu que hàgim d'arribar a aquest punt perquè el que no volem és molestar, però no tenim més sortida", remarca.
- El poble de Catalunya que recomana ‘National Geographic’: amb cases de pedra, moltes flors i unes vistes espectaculars del Pirineu
- Aquestes són les races de gossos que els veterinaris aconsellen no tenir, però que molta gent posseeix
- Investiguen una possible agressió sexual de dos nens d'onze anys a un altre de només sis
- Bolca un turisme en un accident a la C-55, a Sant Joan de Vilatorrada
- L'alcalde de Manresa és el setè amb el sou més elevat de Catalunya
- La Catalunya Central es prepara per a la campanya de nevades reforçant la coordinació: «L'estratègia consisteix a anticipar-nos»
- Ramón Vallés, pilot d'Igualada: 'Quan aterro a Barcelona m'encanta ensenyar als passatgers Montserrat des de l'avió
- Localitzada a La Llacuna una dona perduda dilluns a Pontons mentre buscava bolets