Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Els treballadors de l'empresa de recollida de residus al Lluçanès faran vaga del 5 al 12 de desembre

Afectarà 37 municipis, també de la comarca d'Osona

Els treballadors de les escombraries faran vaga pel Mercat Medieval de Vic i la Fira de l'Avet per reclamar millores

Deixalles a tocar d'una font de Berga en una imatge d'arxiu

Deixalles a tocar d'una font de Berga en una imatge d'arxiu / ACN

Lourdes Casademont

Vic

Els treballadors de l'empresa PreZero, encarregada del servei d'escombraries a 37 pobles d'Osona i Lluçanès, faran vaga del 5 al 12 de desembre. Es tracta de dies de molta activitat a punts com Vic o Espinelves on se celebrarà el Mercat Medieval i la Fira de l'Avet. Un dels membres del comitè d'empresa, Toni Davesa, explica a l'ACN que són conscients de la "complexitat" d'aquells dies, però admet que "no tenen més sortida" perquè les negociacions per al nou conveni han arribat a un punt mort amb la direcció després de més d'un any parlant-ne. Es queixen que l'oferta de l'empresa "és molt per sota" del que els tocaria per "posar-se al dia" de les millores que reclamen des de fa temps. També volen un quart torn per conciliar amb la família.

Els treballadors denuncien que l'empresa els proposa esperar cinc anys a cobrar el que ells creuen que ja els tocaria ara. "No podem seguir així", es queixa Davesa. Els treballadors fins i tot han obert la porta a acceptar un augment de salari progressiu per als pròxims anys. "Amb els diferents contractes que hi ha hagut, ens hem anat quedant enrere (...) i se'ns va dir que, amb el concurs nou -l'actual- les coses s'arreglarien", assenyala. "Però entre una cosa i l'altra han passat cinc anys ja i ens hem quedat per sota, la gent ha dit prou", afegeix.

L'altra demanda és la creació d'un quart torn. "Treballem sis dies a la setmana i ja fa anys que ho portem fent", assenyala. La plantilla inclou 86 treballadors, alguns amb antiguitats de deu i vint anys.

El dia 2 de desembre hi ha prevista una reunió de conciliació al Tribunal Laboral amb la direcció per intentar buscar una solució i no haver de recórrer a la vaga. "Encara som a temps d'aturar-la i és molt greu que hàgim d'arribar a aquest punt perquè el que no volem és molestar, però no tenim més sortida", remarca.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El poble de Catalunya que recomana ‘National Geographic’: amb cases de pedra, moltes flors i unes vistes espectaculars del Pirineu
  2. Aquestes són les races de gossos que els veterinaris aconsellen no tenir, però que molta gent posseeix
  3. Investiguen una possible agressió sexual de dos nens d'onze anys a un altre de només sis
  4. Bolca un turisme en un accident a la C-55, a Sant Joan de Vilatorrada
  5. L'alcalde de Manresa és el setè amb el sou més elevat de Catalunya
  6. La Catalunya Central es prepara per a la campanya de nevades reforçant la coordinació: «L'estratègia consisteix a anticipar-nos»
  7. Ramón Vallés, pilot d'Igualada: 'Quan aterro a Barcelona m'encanta ensenyar als passatgers Montserrat des de l'avió
  8. Localitzada a La Llacuna una dona perduda dilluns a Pontons mentre buscava bolets

Espanya supera Dinamarca en el camí cap al Mundial, però Knudsen ho fa millor que Reyes (64-74)

Espanya supera Dinamarca en el camí cap al Mundial, però Knudsen ho fa millor que Reyes (64-74)

Aquestes són les races de gossos potencialment més afectuoses: qui ocupa el primer lloc?

Aquestes són les races de gossos potencialment més afectuoses: qui ocupa el primer lloc?

Els treballadors de l'empresa de recollida de residus al Lluçanès faran vaga del 5 al 12 de desembre

Els treballadors de l'empresa de recollida de residus al Lluçanès faran vaga del 5 al 12 de desembre

‘First dates’ podria haver tingut un altre presentador: un reconegut periodista afirma que el va rebutjar abans que l’oferissin a Carlos Sobera

‘First dates’ podria haver tingut un altre presentador: un reconegut periodista afirma que el va rebutjar abans que l’oferissin a Carlos Sobera

El Fruitosenc presenta divendres el conte del seu centenari, creat per Galdric Sala

El Fruitosenc presenta divendres el conte del seu centenari, creat per Galdric Sala

L'Occident Manresa inicia divendres a València la lluita per entrar a la Minicopa Endesa

L'Occident Manresa inicia divendres a València la lluita per entrar a la Minicopa Endesa

Vols saber com és la nova bicicleta elèctrica de lloguer de Manresa?

Vols saber com és la nova bicicleta elèctrica de lloguer de Manresa?

Així són les noves bicicletes elèctriques de lloguer de Manresa?

Tracking Pixel Contents