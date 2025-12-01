El sector porcí del Lluçanès reclama "reestructurar" les exportacions a països tercers per evitar els bloquejos
Defensen que és l'única manera de frenar un enfonsament dels preus
Laura Busquets / Nia Escolà (ACN)
Després de Lleida, Osona i el Lluçanès són les àrees amb més empreses i granges de porcí del país. Hi ha més d'un milió de caps de bestiar i els escorxadors osonencs sacrifiquen diàriament més de 40.000 porcs, més de la meitat dels quals s'exporten. Ara, les granges d'aquestes comarques no poden exportar a països tercers, ja que s'ha restringit a tota la província de Barcelona a causa del brot de pesta porcina. Per això, el coordinador d'UP a Osona i Lluçanès, Oriol Rovira, demana una "reestructuració del mercat" per pal·liar el bloqueig d'exportacions. Creu que una solució seria que el producte d'aquesta zona es "redirigís" a altres regions que no estan afectades pel focus -com Girona, Lleida o Tarragona- i que els porcs d'aquests territoris es destinessin a l'exportació.
Les exportacions a països tercers representen aproximadament un 20% del total de la producció porcina de la província de Barcelona. Amb la detecció de PPA, aquests mercats tanquen automàticament les portes al producte procedent de la província de Barcelona, un cop que deixaria centenars d'explotacions i escorxadors en una situació límit si no s’hi actua amb rapidesa.
Segons Rovira, "cal una resposta immediata" per redirigir producte a altres regions productores —com Girona, Lleida o Tarragona— que no estan afectades pel focus i que podrien mantenir els volums destinats a l'exportació. A canvi, Osona i el Lluçanès absorbirien part del mercat interior que actualment cobreixen aquestes demarcacions.
Temor a una crisi llarga
El sector dona per fet que la crisi serà llarga. Els protocols internacionals estableixen períodes de restricció d'almenys 12 mesos, fins que es certifica que no hi ha més circulació del virus. Això, segons Rovira, significa un any sencer amb preus més baixos, estrès comercial i dificultats per mantenir els marges en un sector ja pressionat pels costos de producció. "Ve una tempesta llarga", assegura.
La suspensió divendres del mercat porcí de la Llotja de Vic va ser el primer símptoma visible de la inestabilitat. La previsió, segons els ramaders, és que els preus "baixin de manera notable" les properes setmanes.
Una gestió "insuficient" de la fauna salvatge
Tot i que la malaltia no ha arribat a cap granja, el sector recorda que els casos detectats en senglars són la conseqüència d'un problema estructural: la manca de control de la fauna salvatge. Des d'Unió de Pagesos fa anys que alerten de la sobrepoblació de senglars i del risc que suposen per a la sanitat animal.
Rovira lamenta que "sempre s'actuï tard" i que no s'hagin pres mesures preventives més contundents. "Si s'hagués fet una gestió eficient de la fauna, potser no estaríem parlant d’això", afirma.
