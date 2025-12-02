Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El comitè i PreZero arriben a un principi d'acord per desconvocar la vaga d'escombraries al Lluçanès

El text es votarà aquest dimecres al migdia en l'assemblea de treballadors

Deixalles a tocar d'una font

Deixalles a tocar d'una font / Nia Escolà

ACN

Vic

El comitè d'empresa i la direcció de PreZero han arribat a un principi d'acord per desconvocar la vaga d'escombraries prevista al Lluçanès a partir d'aquest divendres. Segons ha explicat a l'ACN un dels membres del comitè d'empresa, Toni Davesa, les millores són "un gran pas" per als treballadors. Tot i que l'empresa no ha acceptat el 4t torn que reclamaven, es passarà d'una jornada setmanal de 6 dies a una de 5. Pel que fa a la pujada salarial, els treballadors reclamaven un 4%, i l'empresa no ho ha acceptat, "però ens hi hem apropat". "Per ells és assolible i nosaltres deixaríem de perdre", ha assenyalat Davesa. Abans de desconvocar, els treballadors hauran de votar el text en l'assemblea que s'ha convocat per aquest dimecres.

La vaga estava prevista del 5 al 12 de desembre, uns dies de molta activitat a punts com Vic o Espinelves, on se celebrarà el Mercat Medieval i la Fira de l'Avet.

PreZero és l'encarregada del servei d'escombraries a 37 pobles d'Osona i el Lluçanès.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Mor l'acompanyant d'un quad en xocar contra una vaca a Moià: el conductor fuig i s'entrega hores més tard anant drogat
  2. Jordi Freixanet, exjugador de bàsquet: «Quan vaig deixar el bàsquet vaig estar vuit anys sense veure ni un partit»
  3. Fernando Alonso i Melissa Jiménez, de Sallent, podrien estar esperant el seu primer fill junts
  4. Detenen una mare per agredir el seu fill de set anys i a una dona que li ha plantat cara a peu de carrer a Manresa
  5. Més de 300 subinspectors dels Mossos no aniran a la feina aquest dimecres
  6. Aterra a Manresa un gimnàs disposat a crear comunitat
  7. S'ordena la suspensió d'activitats a la cova de Mura i Sant Llorenç del Munt i l'Obac per la pesta porcina
  8. La calefacció: és millor apagar i engegar o mantenir-la a temperatura constant?

Càritas fa bategar amb humor al mig de Manresa els seus cors solidaris de xocolata per a causes benèfiques

Càritas fa bategar amb humor al mig de Manresa els seus cors solidaris de xocolata per a causes benèfiques

El comitè i PreZero arriben a un principi d'acord per desconvocar la vaga d'escombraries al Lluçanès

El comitè i PreZero arriben a un principi d'acord per desconvocar la vaga d'escombraries al Lluçanès

Desfilada, humor i nadales al centre de Manresa per a la presentació dels cors solidaris de Càritas

Aquesta és la ciutat on és estiu tot l’any: té més de 300 dies de sol, una temperatura mitjana de 22 graus i un centre històric de postal

Aquesta és la ciutat on és estiu tot l’any: té més de 300 dies de sol, una temperatura mitjana de 22 graus i un centre històric de postal

Eva Mayro, escriptora: "Les xarxes no fan por, sinó l’ús que se’n fa"

Eva Mayro, escriptora: "Les xarxes no fan por, sinó l’ús que se’n fa"

Manresa arriba als 80.692 habitants i Igualada als 42.449, segons l'INE

Manresa arriba als 80.692 habitants i Igualada als 42.449, segons l'INE

Les incògnites que l'entorn de les nenes mortes a Jaén veu en el cas: dels "missatges ben escrits" a "un arbre molt alt"

Les incògnites que l'entorn de les nenes mortes a Jaén veu en el cas: dels "missatges ben escrits" a "un arbre molt alt"

Igualada impulsa el comerç de proximitat per Nadal amb el la Fira de Santa Llúcia i l’estrena del mercat Made.IGD a Cal Font

Igualada impulsa el comerç de proximitat per Nadal amb el la Fira de Santa Llúcia i l’estrena del mercat Made.IGD a Cal Font
Tracking Pixel Contents