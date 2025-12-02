El comitè i PreZero arriben a un principi d'acord per desconvocar la vaga d'escombraries al Lluçanès
El text es votarà aquest dimecres al migdia en l'assemblea de treballadors
ACN
El comitè d'empresa i la direcció de PreZero han arribat a un principi d'acord per desconvocar la vaga d'escombraries prevista al Lluçanès a partir d'aquest divendres. Segons ha explicat a l'ACN un dels membres del comitè d'empresa, Toni Davesa, les millores són "un gran pas" per als treballadors. Tot i que l'empresa no ha acceptat el 4t torn que reclamaven, es passarà d'una jornada setmanal de 6 dies a una de 5. Pel que fa a la pujada salarial, els treballadors reclamaven un 4%, i l'empresa no ho ha acceptat, "però ens hi hem apropat". "Per ells és assolible i nosaltres deixaríem de perdre", ha assenyalat Davesa. Abans de desconvocar, els treballadors hauran de votar el text en l'assemblea que s'ha convocat per aquest dimecres.
La vaga estava prevista del 5 al 12 de desembre, uns dies de molta activitat a punts com Vic o Espinelves, on se celebrarà el Mercat Medieval i la Fira de l'Avet.
PreZero és l'encarregada del servei d'escombraries a 37 pobles d'Osona i el Lluçanès.
