Els treballadors de PreZero ratifiquen el principi d'acord per desconvocar la vaga d'escombraries a Osona i el Lluçanès
El text s'ha votat aquest dimecres al migdia en assemblea
ACN - Laura Busquets
Vic
L'assemblea de treballadors de PreZero ha ratificat el principi d'acord a què van arribar ahir el comitè d'empresa i la direcció per desconvocar la vaga d'escombraries prevista a Osona i el Lluçanès a partir d'aquest divendres. Segons ha explicat a l'ACN un dels membres del comitè d'empresa, Toni Davesa, "al final s'ha arribat a bon port".
Tot i estar molt content pel resultat, ha lamentat haver hagut d'arribar "fins aquí", però ha assenyalat que portaven molts anys defensant els seus drets i no els escoltaven. Les millores contemplen una reducció de la jornada setmanal, que passa de 6 dies a 5, i un augment salarial que no arriba al 4%.
