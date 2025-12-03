Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Els treballadors de PreZero ratifiquen el principi d'acord per desconvocar la vaga d'escombraries a Osona i el Lluçanès

El text s'ha votat aquest dimecres al migdia en assemblea

Acumulació de deixalles al voltant de contenidors

Acumulació de deixalles al voltant de contenidors / Arxiu Particular

ACN - Laura Busquets

Vic

L'assemblea de treballadors de PreZero ha ratificat el principi d'acord a què van arribar ahir el comitè d'empresa i la direcció per desconvocar la vaga d'escombraries prevista a Osona i el Lluçanès a partir d'aquest divendres. Segons ha explicat a l'ACN un dels membres del comitè d'empresa, Toni Davesa, "al final s'ha arribat a bon port".

Tot i estar molt content pel resultat, ha lamentat haver hagut d'arribar "fins aquí", però ha assenyalat que portaven molts anys defensant els seus drets i no els escoltaven. Les millores contemplen una reducció de la jornada setmanal, que passa de 6 dies a 5, i un augment salarial que no arriba al 4%.

