Accident a Olost: un ciclista ferit a la cama en caure mentre circulava per un corriol
L'home, de 57 anys, ha patit lesions de certa gravetat a la cama després d'accidentar-se amb la bici
Una dotació de Bombers s'ha traslladat fins al lloc per traslladar l'afectat fins a l'ambulància
Un home de 57 anys ha patit lesions de certa gravetat a la cama després de caure amb la bicicleta mentre circulava per un corriol a Olost, prop de la C-62. L’avís s’ha rebut cap a 2/4 de dotze del matí, i fins al lloc dels fets s’hi ha desplaçat una dotació dels Bombers, que ha col·laborat en el trasllat de l’afectat fins a l’ambulància. La víctima anava acompanyada d'altres ciclistes.
