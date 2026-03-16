La comunitat educativa d’Osona i el Lluçanès protesta contra l’acord educatiu signat per CCOO i UGT

Docents denuncien que el pacte no té suport majoritari i anuncien noves mobilitzacions i jornades de vaga aquesta setmana

Acció a la seu de CCOO per mostrar el seu rebuig a l’acord educatiu / Arxiu particular

La comunitat educativa d’Osona i el Lluçanès es va mobilitzar el passat dilluns, 9 de març, amb una acció a la seu de CCOO per mostrar el seu rebuig a l’acord educatiu anunciat recentment pel Departament d’Educació conjuntament amb els sindicats CCOO i UGT. Durant l’acció, les persones mobilitzades van empaperar l'espai del sindicat amb cartells de protesta per visibilitzar el desacord amb la signatura del pacte.

El Departament ha presentat aquest acord com un paquet de millores que inclou, entre d’altres, un augment de complements salarials, la promesa de reducció de ràtios a les aules, més recursos per a l’escola inclusiva i millores per al personal d’atenció educativa. Tot i això, una part important de la comunitat educativa considera que l’acord és insuficient i que no compta amb el suport majoritari del sector.

Els sindicats signants representen aproximadament un 22% de la comunitat educativa, fet que, segons els col·lectius mobilitzats, evidencia que l’acord no reflecteix el consens necessari per abordar els reptes estructurals del sistema educatiu.

Pel que fa a l’àmbit salarial, denuncien que l’increment proposat és insuficient perquè no permet recuperar el poder adquisitiu perdut en els darrers anys. A més, es tracta d’un augment que es desplegaria al llarg de diversos anys, sense cap mecanisme de compensació en cas que l’IPC continuï augmentant. També critiquen que les millores plantejades es basin principalment en complements salarials i no en increments del salari estructural.

En relació amb les mesures educatives, la comunitat mobilitzada assenyala que l’acord no estableix cap calendari concret per a la reducció de ràtios a les aules, ni per al reforç dels recursos destinats a l’escola inclusiva, ni per a les millores estructurals de les plantilles dels centres educatius. Per tot plegat, exigeixen al Departament d’Educació que escolti les demandes de la major part de la comunitat educativa i que obri un procés real de negociació.

Les mobilitzacions continuaran durant aquesta setmana del 16 al 20 de març amb diverses accions convocades arreu del territori. Avui s’ha convocat una concentració a les sis de la tarda a la plaça Major de Vic. També es preveuen tancades en centres educatius al llarg de la setmana. El dimecres 18 de març, coincidint amb una jornada de vaga, hi haurà una concentració al matí davant dels Serveis Territorials de la Catalunya Central, a Manresa. Finalment, el divendres 20 de març tindrà lloc una nova jornada de vaga amb mobilitzacions a Barcelona.

La comunitat educativa d’Osona i el Lluçanès afirma que mantindrà les mobilitzacions fins que es plantegin mesures reals que garanteixin millores estructurals per al sistema educatiu i per a les condicions laborals de tots els professionals del sector.

Meteocat anuncia un canvi de temps a Catalunya amb pujada de temperatures, però només en aquestes zones

El futur Hospital del Mar serà com vulguin els seus pacients

L'AE Vòlei Manresa acomiada la temporada regular a l'Ateneu guanyant el Saragossa (3-1)

Així és el poble de Barcelona que presumeix d'Aitana Bonmatí: mar Mediterrani, castell mil·lenari i moltes vinyes

La UE respon a Trump que l'estret d'Ormuz queda fora de l'àmbit de l'OTAN

La gosseta Marisol va recuperant-se poc a poc

